"Alice e i diritti delle meraviglie" al Teatro Stimate per la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini

Non discriminazione, superiore interesse, diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo oltre che il diritto all’educazione: sono questi i principi sui quali si basa la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che in tutto il mondo si è celebrata il 20 novembre. In linea con questi valori che guidano la Giornata Mondiale, ispirandosi al capolavoro di Lewis Carroll e al “Il grande libro dei bambini” di Amnesty International, domenica 25 novembre Fondazione Aida presenterà “Alice e i diritti delle meraviglie”. L'appuntamento è per le ore 16.30 al Teatro Stimate (via C. Montanari 6, Verona). Un momento per fare il punto rispetto ai diritti inalienabili dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Nello spettacolo, regia di Nicoletta Vicentini, con Marina Fresolone e Rossella Terragnoli, la giovane protagonista è di ritorno da un viaggio che ha intrapreso per scoprire usi e costumi di “queste cose meravigliose”, come lei stessa definisce i bambini.

Una volta tornata, pungolata dalla Regina di cuori, Alice estrae dalla valigia, uno per volta, gli oggetti che ha raccolto durante il viaggio. Alice ripercorre così i diritti fondamentali dell’infanzia, attraversando più volte, in un senso o nell’altro, il confine che separa il “Paese delle Meraviglie” dalla realtà, raccontando, con leggerezza, storie di infanzia negata. Un testo dalla struttura semplice che non nasconde un intento pedagogico: rendere consapevoli i bambini dei diritti dei quali troppo spesso sono privati.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna Famiglie a Teatro, organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, AGSM Verona, DB Bahn Italia, il sostegno di Banco BPM - Banca Popolare di Verona, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Libricini e Loewe TV.

Teatro Stimate (via Carlo Montanari, Verona). Biglietti: intero 6.50 €, da 3 a 12 anni 5.50 €. Fino a tre anni gratuito. Info: tel 045 8001471 - fondazione@f-aida.it - www.fondazioneaida.it