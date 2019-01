Alex Zanotelli presenta il suo nuovo libro "Prima che gridino le pietre. Manifesto contro il nuovo razzismo"

Alla Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade, 2, giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 18 si terrà l'incontro con Alex Zanotelli che parlerà del suo nuovo libro "Prima che gridino le pietre. Manifesto contro il nuovo razzismo" (Chiare Lettere). Interviene Valentina Furlanetto, curatrice del volume e giornalista di Radio 24 - Il Sole 24 Ore.

« Mi diranno che faccio politica? La vita di ogni giorno è politica. Ogni nostra scelta è politica» (Alex Zanotelli).

Uno scritto politico potente che non è solo denuncia del presente ma contributo essenziale di conoscenza per il futuro.