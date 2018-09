Alex liverani presenta la mostra fotografica "Dango"

Alex Liverani, fotografo professionista, ha partecipato al Talent Fotografico “Master of Photography” piazzandosi al secondo posto. Presenterà a Verona il suo ultimo lavoro, DANGO, il prossimo 21 settembre.



Alex Liverani ha studiato fotografia alla D.O.O.R. Academy di Roma frequentando un master internazionale sui moderni linguaggi della fotografia documentaria. Lungo il suo percorso formativo ha avuto come docenti: Alex Webb e Max Pinckers (Magnum), Ricardo Cases e Federico Clavarino (Blank Paper – Madrid), Sergio Ramazzotti (Parallelo Zero) e Massimo Mastrorillo.



Vincitore di importanti concorsi internazionali; tra i più importanti il Miami Street Photography Festival nel 2016, l’Urban DotArt nel 2015, il Leica Talent Italia nel 2014 e il Nikon Young Talent nel 2013.



I suoi lavori sono stati esposti in diverse città e nei principali festival di fotografia in Italia, in Europa e negli Stati Uniti.



Collabora dal 2016 con Fujifilm italia allo sviluppo e a alla promozione di nuovi prodotti prima del loro lancio sul mercato e all’organizzazione di workshop sulla Street Photography.



Alex è inoltre l’ideatore del collettivo InQuadra.



L’evento è organizzato da INTELLIGO Associazione Culturale e con il contributo di AP IMAGE STUDIO.

L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.



Per informazioni 3398621754 | Pietro Amedeo