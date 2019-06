Il liceo coreutico Buonarroti sul palco dell'Alcione per lo spettacolo "Kaleidoscope"

Il Liceo Coreutico Michelangelo Buonarroti di Verona, il primo avviato nella Regione Veneto e convenzionato dall’anno scolastico 2010/2011 con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma, e Immagine Danza asd, saliranno insieme sul palco per lo spettacolo di fine anno. L’evento è previsto per il 5 giugno 2019 alle ore 20.15 presso il Cinema Teatro Alcione e l’ingresso è ovviamente aperto a tutti su prenotazione mandando una mail a: info@istitutobuonarroti.com .

Kaleidoscope- la magia della danza, così si chiama lo spettacolo, vuole rappresentare diversi temi e diversi modi di esprimere l’arte della danza, quasi a formare un metaforico caleidoscopio di colori, suoni e sensazioni evocate. Gli insegnanti e coreografi presenteranno pezzi che rappresentano la sintesi di quanto applicato ed imparato durante l’anno dai ragazzi, in un ensamble artistico emozionante e coordinato.

I giovani ballerini si esibiranno in coreografie che spaziano dal musical americano di Gershwin -compositore statunitense del ‘900 considerato uno dei più illustri musicisti americani- alla reinterpretazione di grandi classici come “Il cappello a tre punte” e “Coppelia” fino al contemporaneo ritratto della “Generazione Z”. Filo conduttore di questo vortice di forme e colori saranno i passi degli artisti che saranno delicati accompagnatori della serata, mostrando sul palco le tecniche imparate a scuola e la competenza maturata in mesi di allenamento.

La voce del M° Maurizio Sacquegna e il pianoforte del M° Federico Donadoni diletteranno il pubblico con “Scherzo in Do Maggiore”, che in un corto circuito epocale vedrà gli allievi del liceo coreutico “danzare con Mozart”. In “Le bambole di una volta”, con coreografia di Marco Fagioli, le ballerine di Immagine Danza, mascherate con mutandoni di una volta e abiti antichi, procederanno in una ricerca del sé, partendo dall’età dell’innocenza fino a giungere alla maturità.

Lo spettacolo sarà suddiviso in due parti e coinvolgerà lo spettatore in un vortice di musica e movimento. La scaletta prevede in primis l’esibizione degli allievi di Immagine Danza con la partecipazione degli studenti del Liceo Coreutico; “American Rhapsody” (Coreografia Adrienne Balogh), che popolando il palco di una moltitudine di personaggi immaginari ci riporta agli anni d’oro del musical americano, seguito da “Scherzo in Do Maggiore” e “Le bambole di una volta”. La seconda parte invece vedrà sul palco i ballerini del Buonarroti con la partecipazione di Immagine Danza che presenteranno “Coppelia” (Coreografia Anna Mazzocchi), ovvero ‘la ragazza dagli occhi di smalto’, “Senza soluzione di continuità” e “Z- Portaits” (Coreografia Francesca Beatrice Vista), affresco della generazione di oggi in cui le dinamiche contemporanee incontrano anche quelle di sempre come la ricerca di autonomia e d’identità, ed “Il cappello a tre punte”(Coreografia Adrienne Balogh), rivisitazione del celebre balletto commissionato da Djagilev per la sua compagnia ‘I balletti russi’, e qui presentato ad un centenario dalla sua prima rappresentazione a Londra, nel 1919.

Uno spettacolo da grandi, per dei giovani studenti che promettono di calcare le più importanti scene internazionali tra pochi anni.