È un inizio d’anno all’ insegna della scoperta sensoriale quello di EWMD Verona che il prossimo 21 gennaio alle ore 18.30 presso Palazzo Camozzini (Via San Salvatore Vecchio, 6 – Verona) inaugura le proprie attività 2020 con un evento dedicato ai profumi e alla cultura olfattiva.

Durante la serata, gli ospiti saranno coinvolti nei percorsi olfattivi appositamente creati da Smell Atelier. Smell – Atelier di Arti Olfattive è una raffinata e speciale realtà veronese che promuove la cultura dell’olfatto e la poetica dei sensi come mezzo per scoprire il valore corporeo del sapere, creare narrazioni coinvolgenti e stabilire connessioni significative con l’ambiente attraverso iniziative sia per adulti sia per bambini.

"COMUNICARE CON I SENSI" - Tra i cinque sensi, l’olfatto esercita nella nostra quotidianità un’influenza profonda ma che spesso non sappiamo riconoscergli... fino a quando una fragranza, un fiore, il profumo di un piatto non muove qualcosa nel nostro cuore, nella nostra mente, in noi, riportandoci a vivere ricordi passati fatti di persone, luoghi, emozioni.

Ne parleranno Giovanna Berton (socia EWMD) e Francesca Faruolo (fondatrice di Smell – Atelier di Arti Olfattive), attraverso un dialogo che accompagnerà il pubblico in un percorso di scoperta e avvicinamento alla cultura olfattiva e alle sue molteplici influenze, anche le più inaspettate, nella nostra vita. Il dialogo sarà arricchito da alcuni appunti psicologici sulla percezione e sull’esperienza sensoriale.

Informazioni e contatti

Ultimi posti, iscrizione in Eventbrite

ore 18 Registrazione partecipanti

ore 18.30 Alchimie Olfattive

ore19.45 Aperitivo

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alchimie-olfattive-il-risveglio-dei-ricordi-e-dei-pensieri-88816716189