Alberto Mattioli ospite in Feltrinelli presenta il suo libro "Meno grigi più Verdi"

Mercoledì 27 giugno 2018, ore 18.00 presso la Feltrinelli di Verona in via Quattro Spade 2, Alberto Mattioli presenta il suo libro "Meno grigi più Verdi". La Feltrinelli e Fondazione Arena di Verona propongono un incontro con il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli per parlare del suo nuovo libro Meno grigi più Verdi. Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani (Garzanti) Partecipa alla conversazione Cecilia Gasdia Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Arena di Verona.

In queste pagine Mattioli, con sterminata ammirazione per il genio di Busseto e brillante ironia, ci insegna a riconoscere come Giuseppe Verdi abbia “fatto gli italiani” rappresentandoli nelle sue opere con lucida e profonda consapevolezza; senza dimenticare che, in fondo, anche gli italiani hanno fatto Verdi.

Giuseppe Verdi è il più celebre e popolare tra gli operisti: i suoi melodrammi continuano a essere rappresentati nei teatri di tutto il mondo. Ma Verdi è stato anche qualcosa di più: insieme a pochi altri grandi compatrioti (Machiavelli, Leopardi, Fellini) ha saputo descrivere gli italiani non per come credono di essere, ma per come sono veramente. Le opere del genio di Busseto sono i modelli dei nostri (tanti) vizi e delle nostre (poche) virtù: la prima scena del Rigoletto sembra svolgersi durante una delle cene eleganti di Arcore; il protagonista di Un ballo in maschera è l’archetipo del bamboccione di provincia, già pronto per comparire nei Vitelloni; Radamès è il ragazzo di buona famiglia che si innamora della colf immigrata Aida invece che di un mezzosoprano socialmente compatibile. E nei suoi capolavori tutti, fra una cavatina e un duetto, ritroviamo atmosfere, situazioni e istituzioni che sono, nel bene e nel male, tipicamente italiane: la famiglia, il rapporto con le donne e con la Chiesa, la noia della provincia, il ruolo degli intellettuali, il peso del denaro.