"Alba in rifugio" sul monte Baldo per la giornata Aigae

Svegliarsi in un vero rifugio alpino per vivere emozioni indimenticabili quando nasce il sole. Alba in rifugio: Biowatching sulle creste del Baldo è un'escursione guidata dalla nostre Guide Ambientali Escursionistiche.

Si parte direttamente dal Rifugio Telegrafo (meglio raggiungerlo già la sera prima!) per poi affrontare una semplice escursione in cresta durante la quale impareremo ad osservare la Natura Alpina più selvaggia, in particolare i numerosissimi camosci, che la mattina prima dell'alba costellano i pascoli sommitali del Baldo.



L'escursione dura circa 1,5 ore e si rientra sempre in tempo per la colazione! Ognuno è libero di raggiungere il rifugio da dove e come vuole, in tempi utili per partecipare all'escursione.



Per la giornata del 26 maggio (con eventuale recupero il 2 giugno, in caso di maltempo) l'erscursione sarà GRATUITA.

Questi i prezzi per la mezza pensione in rifugio:

40€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura;

50€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura.



Cosa portare:

- abbigliamento caldo per poter stare fuori ad oltre 2000m di quota (piumino o giacca calda, berretto, guanti, pantaloni lunghi)

- torcia, meglio se frontale

- eventuale sacco a pelo o sacco lenzuolo (altrimenti acquistabile in loco) per la notte in rifugio.



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare