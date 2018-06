Alba in rifugio: Biowatching sulle creste del Baldo. Partenza un'ora prima dell'alba direttamente dal Rifugio Telegrafo.

Date disponibili:

domenica 10 giugno;

domenica 8+22 luglio;

domenica 5+12 agosto;

domenica 2+16 settembre.

Si tratta di una breve escursione adatta a tutti durante la quale osserveremo la fauna selvatica, in particolare i numerosissimi camosci, che la mattina prima dell'alba costellano i pascoli sommitali del Baldo.

L'uscita prevede la partenza direttamente dal Rifugio Telegrafo un'ora prima dell'alba.

Il rientro in rifugio è previsto verso le 7:30/8, in tempo per la colazione! Ognuno è libero di raggiungere il rifugio da dove e come vuole, in tempi utili per partecipare all'escursione.



Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

15€ pp, escursione con prima colazione in rifugio;

48€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura;

58€ pp, cena, notte, escursione e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura.



Cosa portare:

- abbigliamento caldo per poter stare fuori ad oltre 2000m di quota (piumino o giacca calda, berretto, guanti, pantaloni lunghi)

- torcia, meglio se frontale

- eventuale sacco a pelo o sacco lenzuolo (altrimenti acquistabile in loco) per la notte in rifugio



