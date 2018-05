Sveglia all'alba e corsetta per le vie di Verona: torna la manifestazione podistica "5.30"

5,3 km non competitivi nel cuore della città di Verona con partenza alle ore 5.30 di un giorno lavorativo, venerdì 11 maggio 2018, nel contesto in cui la gente vive e lavora, con un evento sostenibile a impatto zero.

5.30, è una camminata che si snoda sempre nel centro delle città all'alba per far vivere, in una dimensione nuova, le vie e le piazze utilizzando come palestra a cielo aperto gli spazi urbani, così come sono.

ISCRIZIONI

Dal 5 febbraio online

Dal 5 marzo presso:

- KM Sport, Via Verona 8/2 (S.S. Gardesana), Bussolengo VR

- Decathlon Villafranca

L’ISCRIZIONE COMPRENDE

t-shirt celebrativa 5.30

adesivo 5.30

ristoro di frutta fresca di stagione thè e acqua

download gratuito delle immagini dell’evento

download gratuito del Mag 5.30

assistenza medica

assicurazione R.C.

….e la possibilità di vivere un’esperienza da ricordare!

QUOTA D’ISCRIZIONE

- Iscrizione Singoli: 12 euro (15 euro dal 12 aprile)

- Iscrizione Gold: 20 euro + 1,8 euro (costo servizi bancari) solo online. Include in più: polsino portachiavi in spugna marcato 5.30, libro “5.30 ricette ed esperienze da un evento di successo”.

- Iscrizione Gruppi di almeno 10 persone: 10 euro + 0,9 euro (costo servizi bancari), solo online fino all’11 aprile.

Iscrizione Scuole: leggere le info e scaricare il materiale informativo su questa pagina web.



CONSEGNA DELLA T-SHIRT

- Mercoledì 9 e Giovedì 10 Maggio, dalle 10 alle 18 in Piazza Bra e, se proprio non ce la fate, anche la mattina dell’evento dalle ore 4.30.

Ricordate: a ritirare la t-shirt può venire chiunque al vostro posto (un amico, un familiare, la suocera…).

– Se vi siete iscritti presso un negozio: portateci il tagliando che vi hanno dato.

– Se vi siete iscritti online: mostrateci dallo smartphone la conferma dell’iscrizione o la ricevuta del pagamento o dite semplicemente il vostro nome e cognome (abbiamo comunque l’elenco degli iscritti online).

