Al Calmiere l'esposizione delle eleborazioni fotografiche di Giancarlo Soave

Dal 16 al 19 Marzo Giancarlo Soave esporrà nei locali della Soc. Coop. Sociale Al Calmiere una serie di sue nuove opere.

Giancarlo Soave

Giancarlo Soave, fotoamatore di Verona, si è formato seguendo vari corsi di fotografia, ed ha unito ad essa la sua innata passione per il disegno. Ama infatti trasformare la sue fotografie in elaborazioni artistiche, rappresentando la quotidianità che lo circonda, in modo particolare cercando scorci caratteristici che poi elabora in immagini che variano dal disegno alla pittura.

Le sue stampe dimostrano ottima competenza sia fotografica che artistica e danno un tocco personale ed originale ad ogni foto. L’esposizione si terrà appunto dal 16 al 19 Marzo presso la sede Soc. Coop. Sociale Al Calmiere con ingresso da vicolo Broglio 2, in orari compresi fra le 10,00 e le 12.30 e fra le 16.00 e le 19.00.