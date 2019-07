"Aida" di Verdi torna in scena all'Arena di Verona per la settima rappresentazione

Mercoledì 24 luglio Aida di Verdi, l’opera più amata e rappresentata all’Arena di Verona, torna per la sua settima rappresentazione del Festival 2019. In scena un cast internazionale diretto dal maestro Francesco Ivan Ciampa nella classica ed imponente produzione di de Bosio ispirata al 1913.

Repliche: 28 luglio ore 21 3, 9, 18, 25, 28, 31 agosto ore 20:45 3, 7 settembre ore 20:45

La regina dell’Opera Festival torna in tutta la grandiosità delle scene disegnate da Ettore Fagiuoli per la prima rappresentazione d’opera nell’anfiteatro veronese, con la regia del maestro del teatro italiano Gianfranco de Bosio, le luci di Paolo Mazzon e le coreografie di Susanna Egri, con diverse centinaia di artisti sull’immenso palcoscenico areniano tra solisti, orchestra, coro, ballo e figuranti. Il cast, che vede numerosi esordi a Verona, mette insieme voci di primo piano da tutto il mondo.

A cominciare dalla protagonista: il soprano americano Tamara Wilson, vincitrice del Premio Richard Tucker 2016, richiesta interprete di Wagner, Strauss e delle grandi primedonne verdiane, propone la sua Aida dopo il felice debutto al fianco del valoroso Radamèsdel tenore georgiano Mikheil Sheshaberidze. Giunge alla sua ultima recita la principessa Amneris suadente ed aristocratica del mezzosoprano Anna Maria Chiuri mentre si confermano Sebastian Catana nel ruolo diAmonasro, re degli Etiopi e padre di Aida, il basso Giorgio Giuseppini come gran sacerdoteRamfis e la Sacerdotessa di Yao Bo Hui.

Sono due gli esordi tra i personaggi maschili: è un debutto assoluto quello del giovane basso polacco Krzysztof Bączyk come Re degli Egizi mentre la recita di mercoledì 24 luglio è anche la prima per il Messaggero del tenoreFrancesco Pittari.

Il maestro Francesco Ivan Ciampa dirige l’Orchestra dell’Arena di Verona, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino con i primi ballerini Petra Conti, Mick Zeni e Alessandro Macario.

Per la prossima replica del 28 luglio, che vedrà in parte rinnovato il cast, sale eccezionalmente sul podio Plácido Domingo, eccezionalmente impegnato come direttore d’orchestra, per inaugurare la settimana di festeggiamenti dedicati ai 50 anni dal suo esordio assoluto in Arena e in Italia.

Informazioni e contatti

Prezzi: da 22 a 193 euro.

Informazioni e biglietti su www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket