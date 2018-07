Il direttore d’orchestra Daniel Oren sale sull’ambito podio areniano per la sesta rappresentazione di Aida nel 96° Arena di Verona Opera Festival 2018, con un cast di grandi voci internazionali e l’allestimento firmato da Franco Zeffirelli. Dopo il grande successo riscosso in Turandot, il maestro israeliano torna alla guida dei complessi artistici dell’Arena di Verona giovedì 19 luglio alle ore 21.00. Il grand opéra di Giuseppe Verdi vanta la regia e le scene di Franco Zeffirelli, i costumi di Anna Anni e le coreografie originali di Vladimir Vasiliev.

Un cast internazionale di prestigio annovera alcuni attesi ritorni all’Arena di Verona: domani sera infatti, accanto all’acclamata Aida di Maria José Siri, il tenore uruguaiano Carlo Ventre fa il suo debutto per il Festival 2018 come Radamès. Si riconferma inoltre Violeta Urmana nei panni di Amneris, dopo unanimi consensi di pubblico e critica.

Domani canta per la sua prima sera areniana del 2018 un altro grande artista amatissimo a Verona e nel mondo: il baritono Ambrogio Maestri, come re degli Etiopi Amonasro e padre di Aida.

Dopo gli apprezzamenti ricevuti in Nabucco del 2017, torna in Arena anche il basso coreano In Sung Sim come Ramfis, accanto al Re degli Egizi diRomano Dal Zovo. Completano il cast il Messaggero di Antonello Ceron e la Sacerdotessa di Arina Alexeeva.

Aida, l’opera “regina” dell’Arena, vede impegnati i complessi artistici - l’Orchestra, il Coro istruito da Vito Lombardi, il Ballo preparato da Gaetano Petrosino, numerosi figuranti - e tecnici dell’Arena di Verona. Per l’occasione è ripresa l’originaria coreografia di Vladimir Vasiliev per oltre 50 danzatori guidati da Beatrice Carbone nel personaggio di Akmen, appositamente creato da Zeffirelli per questa produzione nel 2002, e dai primi ballerini Petra Conti e Gabriele Corrado.

Repliche : 22, 27 luglio, ore 21.00 – 2, 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto, ore 20.45 – 1 settembre, ore 20.45

Per informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni

www.arena.it

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket

Prezzi da € 22,00 a € 189,00