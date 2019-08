Torna in scena "Aida" all'Arena di Verona

Torna in scena Aida venerdì 9 agosto con un cast internazionale che comprende il soprano Siri come protagonista, e Urmana, Mimica, Chuluunbaatar. Con loro debutta all’Arena di Verona il tenore senese Samuele Simoncini. Il capolavoro di Verdi, nell’allestimento storico di Gianfranco de Bosio, è diretto da Francesco Ivan Ciampa.

Repliche: 18, 25, 28, 31 agosto ore 20:45 - 3, 7 settembre ore 20:45

Accanto all’esperto soprano uruguagio Maria José Siri, Aida richiesta alla Scala e in tutto il mondo nonché ininterrottamente presente all’Arena di Verona dal 2013, il giovane Samuele Simoncini, già scelto negli ultimi anni da maestri come Bartoletti, Carminati, Mariotti, Muti, fa il suo esordio assoluto all’anfiteatro veronese nell’impegnativa parte dell’eroico e innamorato Radamés.

Al suo esordio è anche la prima ballerina Eleana Andreoudi proveniente dalla Greek National Opera di Atene e qui impegnata nelle coreografie di Susanna Egri, con Mick Zeni, Alessandro Macario e il Ballo dell’Arena coordinato da Gaetano Petrosino.

Con loro si conferma la possente e regale Amneris di Violeta Urmana, il recente Amonasro del giovanissimo baritono mongolo Badral Chuluunbaatar, il Re degli Egizi dell’altrettanto giovane basso polacco Krzysztof Bączyk e laSacerdotessa di Yao Bo Hui. Sarà invece l’ultima rappresentazione di Aida per il basso croato Marko Mimica come Ramfis, recentemente applaudito a fianco di Plácido Domingo nella 50 Anniversary Night, e per il tenore Francesco Pittari nel ruolo del Messaggero.

Francesco Ivan Ciampa guida i solisti, l’Orchestra dell’Arena di Verona e il Coro preparato da Vito Lombardi nellospettacolo classico ed imponente ispirato alla prima notte d’opera in Arena nel segno di Verdi, il 10 agosto 1913, con la regia di Gianfranco de Bosio, scene e costumi ispirati ai bozzetti storici di Ettore Fagiuoli, e con il disegno luci di Paolo Mazzon.

Informazioni e contatti

Prezzi: da 22,50 a 208 euro.

Informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket