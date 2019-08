"Aida" di Giuseppe Verdi all'Arena di Verona

Aida di Giuseppe Verdi va in scena sabato 31 agosto per l’Arena di Verona Opera Festival 2019. Protagonista Hui He, da 15 anni stella dell’Arena, con un cast internazionale nello storico allestimento di Gianfranco de Bosio ispirato alla prima Aida in Arena. Il m° Francesco Ivan Ciampa saluta i complessi artistici areniani dopo una stagione di grandi successi.

Ultime repliche: 3 settembre (Direttore Daniel Oren) - ore 20.45 - 7 settembre (Direttore Jordi Bernàcer) - ore 20.45

Per un’unica recita il soprano cinese Hui He, beniamina del pubblico areniano, affronta Aida, l’eroina della colossale opera di Verdi: l’appuntamento si ripete quasi ogni anno dal 2005, data dell’inizio di una collaborazione ininterrotta con l’Arena. Al suo fianco grandi interpreti internazionali come Judit Kutasi nei panni della rivale in amore, la principessa Amneris, il tenore Carlo Ventre in quelli del conteso e valoroso Radamès, il baritonoBadral Chuluunbaatar come Amonasro, i bassi Gianluca Breda e Romano Dal Zovo come gran sacerdote Ramfis e Re degli Egizi, il soprano Yao Bo Hui come Sacerdotessa e il tenore Antonello Ceron comeMessaggero.

La recita del 31 agosto è anche l’ultima per Francesco Ivan Ciampa alla guida dell’Orchestra dell’Arena e del Coro preparato da Vito Lombardi: originario di Avellino, dopo anni di studio e lavoro con maestri come Giulini, Aprea, Oren e Pappano, dirige ormai star del belcanto e prestigiose orchestre nei più importanti teatri d’opera del mondo, quali Parma, Roma, Napoli, Berlino, Monaco, Parigi, Valencia e Buenos Aires. Il debutto all’Arena di Verona è avvenuto con l’inaugurazione 2018 sul podio della nuova Carmen: il crescente successo, passato per Turandot e per altri titoli pucciniani nella stagione invernale al Filarmonico, culmina con l’Aida del 2019, titolo principe del Festival areniano, in cui ha raccolto consensi di pubblico e di critica.

L’allestimento del capolavoro è quello ormai classico di Gianfranco de Bosio con scenografie imponenti ma funzionali, dai cambi rapidi e spazi sempre nuovi su modello di quelle disegnate da Ettore Fagiuoli per il 1913. Le luci, con particolari novità in particolare nel III atto sul Nilo, sono di Paolo Mazzon. Lo spettacolo è completato da centinaia di figuranti e dalle coreografie di Susanna Egri per il Ballo dell’Arena, coordinato da Gaetano Petrosino, con i primi ballerini Mick Zeni, Alessandro Macario e per l’ultima serata Eleana Andreoudi.

Informazioni e contatti

Prezzi da 22,50 a 208 euro.

Informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket