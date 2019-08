"Aida" di Giuseppe Verdi in Arena a Verona

Il 28 agosto si conferma l’acclamato cast che ha debuttato all’ultima recita di Aida di Giuseppe Verdi: Saioa Hernández, Judit Kutasi, Carlo Ventre, con il ritorno del giovane baritono Badral Chulunbaatar.

Il maestro Francesco Ivan Ciampa dirige i complessi artistici areniani nello storico allestimento di Gianfranco de Bosio ispirato alla prima sera in Arena del 1913.

Repliche: 31 agosto - ore 20:45 3, 7 settembre - ore 20:45

La colossale opera di Giuseppe Verdi, in perfetto equilibrio tra grand-opéra e dramma intimo, torna in scena ancora una volta nell’antico anfiteatro veronese. Per il Festival 2019 l’allestimento è quello ormai classico diGianfranco de Bosio con scenografie imponenti ma funzionali, dai cambi rapidi e spazi sempre nuovi su modello di quelle disegnate da Ettore Fagiuoli per il 1913. Le nuove luci sono di Paolo Mazzon.

Il cast comprende artisti internazionali legati all’Arena di Verona e all’opera di Verdi: il grande soprano madrilenoSaioa Hernández veste i panni della protagonista eponima, il mezzosoprano Judit Kutasi quelli della rivale Amneris, il tenore Carlo Ventre è Radamès, il baritono Badral Chuluunbaatar torna come Amonasro, i bassi Gianluca Breda e Krzysztof Bączyk si confermano come gran sacerdote Ramfis e Re degli Egizi, il soprano Yao Bo Hui come Sacerdotessa e il tenore Carlo Bosi come Messaggero.

Completano l’evento centinaia di artisti e figuranti e le coreografie di Susanna Egri per il Ballo dell’Arena, coordinato da Gaetano Petrosino, con i primi ballerini Eleana Andreoudi, Mick Zeni e Alessandro Macario. Il maestro Francesco Ivan Ciampa guida l’Orchestra dell’Arena di Verona e il Coro preparato da Vito Lombardi.

Informazioni e contatti

Prezzi: da 22 a 193 euro.

Informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket