"Aida" di Giuseppe Verdi torna in Arena per la seconda recita all'Opera Festival 2019

Giovedì 27 giugno alle 21 va in scena Aida di Giuseppe Verdi, per la sua seconda recita all’interno dell’Opera Festival 2019: nella regia di Gianfranco de Bosio ispirata al 1913, torna il cast di stelle della première diretto da Francesco Ivan Ciampa ad inaugurare un weekend già quasi sold-out.

Tradizione e innovazione si combinano nello spettacolo simbolo dell’Arena di Verona, grazie ai cambi scena più agevoli e alle nuove luci disegnate da Paolo Mazzon. Il magico rito del 1913 si ripete con questa celebre Aida che, oltre all’impianto scenografico ispirato a quello storico del primo scenografo areniano Ettore Fagiuoli, schiera richiestissime star internazionali sul palcoscenico più grande del mondo.

È il caso della protagonista, l’acclamato soprano drammatico d’agilità Anna Pirozzi, affiancata dal gagliardo Murat Karahanfresco di debutto come Radames. Prima recita del 2019 per Anna Maria Chiuri nei panni regali della principessa Amneris. Nell’anfiteatro sotto le stelle si riconfermano le grandi voci verdiane in chiave di basso: Amartuvshin Enkhbat come Amonasro, Dmitry Beloselskiy come Ramfis e Romano Dal Zovo come Re degli Egizi. Completano il cast il Messaggero di Carlo Bosi e la Sacerdotessa di Yao Bo Hui.

Al trionfo dell’elemento spettacolare della grande opera verdiana concorre Il Ballo coordinato da Gaetano Petrosino, che si cimenta nelle coreografie di Susanna Egri e vede schierati i primi ballerini ospiti Petra Conti, Mick Zeni e Alessandro Macario. L’Orchestra areniana a pieni ranghi è naturalmente arricchita dalla presenza di dodici trombe egizie (strumento voluto ed ideato espressamente da Verdi per la sua opera), dal Coro preparato da Vito Lombardi e da oltre duecento figuranti per uno spettacolo veramente colossale.

Il weekend prosegue poi con il ritorno di La Traviata venerdì 28 giugno con i protagonisti della première cui hanno assistito due milioni di spettatori in diretta in mondovisione e col debutto de Il Trovatore sabato 29 giugno con un altro cast stellare guidato da Yusif Eyvazov e da Anna Netrebko, al suo esordio all’Arena di Verona.

Prezzi: da 22 a 193 euro.

Informazioni e biglietti su www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

