Debutto per Hui He e Anita Rachvelishvili in Arena nella penultima replica di "Aida"

Le due voci internazionali, tra le più note e amate in Arena, cantano per la prima volta insieme mercoledì 29 agosto alle 20.45 nella quindicesima e penultima recita di Aida per il 96° Arena di Verona Opera Festival 2018 nell’allestimento colossal di Franco Zeffirelli. L’opera regina dell’Arena sorprende ancora con cast sempre nuovi anche nelle ultime serate del Festival. Dopo il successo della Verdi Opera Night, il giovane maestro Andrea Battistoni torna a dirigere il capolavoro verdiano con i complessi areniani e una locandina di respiro internazionale.

Infatti, accanto al solido Radamès del tenore Walter Fraccaro, per la prima volta nel Festival 2018 il soprano Hui He riprende il ruolo di Aida in cui molte volte è stata applaudita all’Arena di Verona. Con loro, attesissima è anche la principessa Amneris di Anita Rachvelishvili, mezzosoprano georgiano che canterà il ruolo anche al MET di New York, così come quello di Dalila, e che a Parigi sarà protagonista di Carmen, titolo che l’ha resa celebra alla prima scaligera diretta da Daniel Barenboim. Domani sera queste due imponenti voci dalla carriera internazionale salgono sul palcoscenico più grande del mondo eccezionalmente insieme per la prima volta.

Nei panni di Amonasro troviamo il baritono Federico Longhi, già applaudito in Turandot, e in quelli di Ramfis il basso Gianluca Breda. A completare il cast si riconfermano Romano Dal Zovo quale Re degli Egizi. Completano il cast il Messaggero di Carlo Bosi e la Sacerdotessa di Arina Alexeeva.

Il capolavoro di Verdi va in scena con la regia e le scene di Franco Zeffirelli, i preziosi costumi di Anna Anni e le coreografie originali di Vladimir Vasilievper oltre 50 danzatori del Ballo dell’Arena preparato da Gaetano Petrosino: tra questi, a guidarci lungo la narrazione di Aida, spiccano la Akmen di Beatrice Carbone e i primi ballerini Eleana Andreoudi e Davit Galstyan.

Nel tiolo sono impegnati l’Orchestra, il Coro istruito da Vito Lombardi, il Ballo, numerosi figuranti e i tecnici dell’Arena di Verona.

Ultima replica: 1 settembre, ore 20.45

