Susanna Branchini è Aida per la quattordicesima rappresentazione in Arena

Domani alle 20.45 va in scena la quattordicesima rappresentazione di Aida per il 96° Arena di Verona Opera Festival 2018: Andrea Battistoni guida un cast internazionale nell’aureo allestimento di Franco Zeffirelli. Il giovane direttore nato a Verona ma cosmopolita di carriera, con incarichi stabili a Genova e Tokyo, torna sull’ambito podio areniano per le ultime recite diAida, l’opera più amata e rappresentata nell’anfiteatro sin dal 1913. Battistoni rinsalda così il rapporto con i complessi artistici veronesi anche in vista del nuovo grande spettacolo-evento Verdi Opera Night, interamente dedicato al genio di Busseto, in scena per un’unica data domenica 26 agosto.

Domani invece il maestro veronese ci proietta nell’Egitto da sogno creato da Verdi e immaginato da Zeffirelli con un imponente impianto scenico, i costumi lussureggianti di Anna Anni e le coreografie originali di Vladimir Vasiliev per oltre 50 danzatori.

Nel cast di assoluto rilievo, Susanna Branchini è Aida: con la recita di domani, il soprano romano saluta l’Arena di Verona, che l’ha applaudita come principessa etiope e come ferina Abigaille in Nabucco. Accanto a lei torna il tenore Walter Fraccaro dopo il suo recente esordito in Radamès. Completa il triangolo amoroso l’apprezzato mezzosoprano Judit Kutasi per la sua ultima serata areniana, nei panni di Amneris.

Domani è l’ultima occasione anche per ascoltare l’Amonasro del grande baritono Amartuvshin Enkhbat, protagonista assoluto di Nabucco, e qui Re degli Etiopi e padre di Aida. È invece al suo debutto come gran sacerdote Ramfis il basso Gianluca Breda. Altra prestigiosa voce di basso è quella di Romano Dal Zovo quale Re degli Egizi. Completano il cast il Messaggero di Carlo Bosi e la Sacerdotessa di Arina Alexeeva.

A guidarci lungo la narrazione di Aida, nel Ballo preparato da Gaetano Petrosino spiccano la Akmen di Beatrice Carbone e i primi ballerini Eleana Andreoudi e Davit Galstyan.

L’opera regina del Festival lirico impegna l’Orchestra, il Coro istruito da Vito Lombardi, il Ballo, numerosi figuranti e i tecnici dell’Arena di Verona.

Repliche: 29 agosto, ore 20.45 – 1 settembre, ore 20.45

