Torna in Arena "Aida" di Giuseppe Verdi per l'ottava recita del 96° festival lirico

Torna "Aida", l’opera regina dell’Arena per l’ottava recita del 96° Arena di Verona Opera Festival 2018, con un prestigioso cast internazionale e l’allestimento di Franco Zeffirelli. Il grand opéra egizio di Giuseppe Verdi va in scena nell’edizione curata per regia e scene dal maestro fiorentino, sin dal suo debutto per l’Arena di Verona nel 2002, con i costumi di Anna Anni e le coreografie di Vladimir Vasiliev.

Sul podio si conferma il direttore d’orchestra Daniel Oren, alla guida dei complessi artistici areniani e di un cast pregiatissimo di grandi voci internazionali.

Nei panni della protagonista Aida vediamo infatti il soprano Maria José Siri, assieme al tenore Carlo Ventre come Radamès. A contrastare il loro amore è la principessa Amneris di Carmen Topciu, già applauditissima protagonista di Carmen ed ora al suo esordio nel ruolo verdiano. Il grande baritonoAmbrogio Maestri torna come Amonasro, re degli Etiopi e padre di Aida, così come l’apprezzato Rafał Siwek come Ramfis e il Re degli Egizi dell’affermato basso Romano Dal Zovo. Debutta l’esperto Messaggero di Carlo Bosi e si riconferma infine la Sacerdotessa di Arina Alexeeva.

Nell’opera “colossal” per eccellenza dell’anfiteatro veronese sono impegnati l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo istruito da Gaetano Petrosino, numerosi figuranti e i tecnici dell’Arena di Verona. Le coreografie originali vedono sul palcoscenico oltre 50 danzatori, guidati da Beatrice Carbone nel personaggio di Akmen, appositamente creato da Zeffirelli, e dai primi ballerini Petra Conti e Gabriele Corrado.

In platea saranno presenti un centinaio di giovani under35 provenienti da tutta Europa grazie alla rete internazionale Juvenilia - European Network of Young Opera Friends, rappresentata a Verona da GAFiRi (Giovani per l’Arena, il Filarmonico e il Ristori). Il gruppo assisterà alle rappresentazioni del fine settimane per un intenso weekend dedicato all’opera in Arena e alla scoperta della città.

Repliche: 2, 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto, ore 20.45 – 1 settembre, ore 20.45

Per informazioni e biglietti: www.arena.it e sui canali social Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Informazioni

www.arena.it

Biglietteria – Via Dietro Anfiteatro 6/B, 37121 Verona

tel. (+39) 045 59.65.17 – fax (+39) 045 801.3287 - email biglietteria@arenadiverona.it

Call center (+39) 045 800.51.51 - www.arena.it - Punti di prevendita Geticket

Prezzi da € 22,50 a € 204,00