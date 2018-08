Aida torna in Arena per il festival lirico: inizio anticipato e nuovi interpreti

L’opera regina dell’Arena vede nuovi grandi artisti internazionali salire sul palcoscenico del 96° Opera Festival 2018, per la sua nona rappresentazione nell’allestimento di Franco Zeffirelli. Il capolavoro di Verdi torna con la regia e le scene ideate dal maestro fiorentino nel 2002 per gli ampi spazi areniani, i costumi di Anna Anni e le coreografie di Vladimir Vasiliev. A dirigere i complessi artistici dell’Arena di Verona è l’applaudito direttore d’orchestra Daniel Oren.

Domani Susanna Branchini, soprano già apprezzato in Nabucco nell’impegnativo ruolo di Abigaille, interpreta Aida per la prima di tre serate. Con lei vediamo sul palcoscenico il raffinato e partecipe Radamès del tenore americano Gregory Kunde, trionfatore della prima Turandot del Festival areniano 2018. Come principessa Amneris troviamo l’acclamata Carmen Topciu, prossima al ritorno in scena come protagonista di Carmen.

Per la prima volta in Arena nei panni di Amonasro, re etiope, vediamo il giovane baritono Amartuvshin Enkhbat, già titolare delle prime recite di Nabucco, mentre sono confermati Romano Dal Zovo come Re degli Egizi e il basso Rafał Siwek come gran sacerdote Ramfis. A completare il cast troviamo il Messaggero di Carlo Bosi e la Sacerdotessa di Arina Alexeeva.

L’opera di Verdi, titolo areniano per eccellenza, impegna l’Orchestra, il Coro preparato da Vito Lombardi, il Ballo istruito da Gaetano Petrosino, i numerosi figuranti e i tecnici dell’Arena di Verona. Le coreografie originali riprese per il Festival 2018 vedono sul palcoscenico oltre 50 danzatori, tra cui spiccano Beatrice Carbone nel personaggio di Akmen, appositamente creato da Zeffirelli, la prima ballerina Petra Conti e il veronese Mick Zeni, primo ballerino del Teatro alla Scala.

Con la rappresentazione di giovedì 2 agosto, come succede da qualche anno per il Festival areniano, si inaugura il nuovo orario d’inizio per tutte le recite di agosto e settembre, anticipato alle 20.45.

Repliche: 5, 7, 11, 19, 23, 29 agosto, ore 20.45 – 1 settembre, ore 20.45

