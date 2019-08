All'Agsm Forum il "Verona Basketball Cup 2019"

Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 agosto si svolge "Verona Basketball Cup 2019" organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro presso il Palazzetto dello Sport AGSM Forum, Verona.

Un quadrangolare di basket con Italia, Russia, Senegal e Venezuela in vista dei Mondiali FIBA in Cina. Due partite in programma in ogni giornata: una alle 18 e la seconda alle 20.30.

Il calendario

Giovedì 8 agosto

ore 18 Russia-Venezuela

ore 20.30 Italia-Senegal

Venerdì 9 agosto

ore 18 Senegal-Venezuela

ore 20.30 Italia-Russia

Sabato 10 agosto

ore 18 Russia-Senegal

ore 20.30 Italia-Venezuela

Informazioni e contatti

Web: https://www.vivaticket.it/ita/event/verona-basketball-cup-08-08-2019/134248