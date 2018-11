Agsm Christmas on Ice in piazza San Zeno: il programma completo degli spettacoli

Piazza San Zeno ospita quest'anno fino al 6 gennaio 2019, la pista di pattinaggio sul ghiaccio "Agsm Christmas on Ice", per pattinare ma anche per assistere a un ricco calendario di esibizioni gratuite.

Programma degli spettacoli

(durata 1 ora - 1 ora e 30 minuti)

18 novembre 2018

ore 17

esibizione singola di Davide De Marchi

8 dicembre 2018

ore 11.45

spettacolo completo

15 dicembre

ore 14.30 - 15.30

"Volare nella notte" a cura dei non vedenti dell'Associazione Goldvis Onlus

16 dicembre 2018

ore 11.45

spettacolo completo

29 dicembre 2018

ore 11.45

spettacolo completo

6 gennaio 2019

ore 11.45

spettacolo completo

(fonte Comune di Verona)