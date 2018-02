L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 5 all'11 febbraio

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 5 all'11 febbraio 2018:

Venerdì 9 febbraio Museo Civico di Storia Naturale di Verona Torna la Notte al Museo! Un'altra emozionante avventura, e come sempre tutto esaurito! A prestissimo con le prossime date

Sabato 10 febbraio ore 10.30 Museo di Castelvecchio Quinta bellissima lezione dei Laboratori sul disegno per adulti L’oggetto del segno: il ritratto e la figura umana. Un posticino disponibile!

Sabato 10 febbraio ore 11.00 Museo Lapidario Maffeiano Visita guidata in occasione del Giorno del Ricordo. Visita gratuita e ingresso gratuito per gli iscritti. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 9 febbraio

Sabato 10 febbraio ore 16.00 E per gli amanti degli insetti un altro imperdibile appuntamento al Museo Civico di Storia Naturale di Verona visita gratuita alla mostra Little giants - mostra fotografica di Marcel Clemens Senza prenotazione. E' previsto il pagamento del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti.

Domenica 11 febbraio Mobility day - Una passeggiata nei Musei con la Direttrice.

Ore 9.00-9.30 - Museo di Castelvecchio Ore 10.00-10.30 - Museo Lapidario Maffeiano

Ore 11.00-11.30 - Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta

Ore 14.00-14.30 - Museo di Storia Naturale

Ore 15.00-15.30 - Museo Archeologico al Teatro Romano

Una passeggiata in alcuni musei civici in compagnia della nuova Direttrice, Francesca Rossi, e dei curatori delle diverse collezioni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Domenica 11 febbraio tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30 Museo Civico di Storia Naturale di Verona Primo appuntamento di febbraio delle nuovissime Domeniche al Museo di Storia Naturale! “Elettrizziamoci Con Van Der Graf!” . Le meraviglie dell’elettricità diventeranno chiare quando vi faremo conoscere il generatore di Van der Graaf! Preparatevi a scoprire che le cariche uguali si respingono e le cariche opposte si attraggono! Vi si rizzeranno proprio i capelli in testa! A cura di Scienza Divertente (Verona). Per bambini dai 6 ai 13 anni Max 20 partecipanti per ogni turno di un'ora. E' previsto il pagamento del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti.

Domenica 11 febbraio ore 16.30 Museo di Castelvecchio. Penultimo appuntamento con le Visite guidate gratuite alla mostra "Il segno dell'ottocento" Visite guidate della durata di un'ora. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti. Iscrizione obbligatoria, posti limitati. E vi ricordiamo che durante le vacanze di Carnevale, nei giorni 12 - 13 - 14 febbraio noi ci siamo con il Carnevale Camp al Museo! Abbiamo ancora posti disponibili, vi aspettiamo!