L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 3 al 9 dicembre

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 3 al 9 dicembre 2018:

Giovedì 6 dicembre ore 17.30

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

"L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni"

Inaugurazione e visite guidate inaugurali alla mostra

Ingresso libero senza prenotazione

Venerdì 7 dicembre

ore 15.30 e 17.00 in italiano

Un nuovo appuntamento con le Visite guidate gratuite a Palazzo Barbieri

Ingresso e visita al Palazzo gratuiti

Venerdì 7 dicembre ore 18.00

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Terzo appuntamento con le conferenze per la mostra Everyday Climate Change

"Quale destino per la vita sui ghiacciai alpini?"

Ingresso gratuito senza prenotazione

Sabato 8 dicembre ore 15.30

Museo di Castelvecchio

Visite guidate gratuite alla mostra "Bottega, scuola, accademia"

Visite guidate gratuite incluse nel costo del biglietto d'ingresso al Museo

Senza prenotazione

Sabato 8 dicembre ore 16.00

Palle di Natale!!

Una nuova natalizia Merenda al Museo

Fantastico laboratorio gratuito con materiale di riciclo per addobbare l’albero di Natale di casa

Età 6 – 11 anni

durata 1 ora e 30 min.

bambini + adulti

Prenotazione obbligatoria

Biglietto d'ingresso al Museo secondo tariffe vigenti

Domenica 9 dicembre ore 11.00

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

nell'ambito di Un fantastico autunno in Galleria! - Attività gratuite per tutti

Visite guidate gratuite per adulti della durata di un'ora

Senza prenotazione

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti

Domenica 9 dicembre

tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Primo appuntamento di dicembre con le Domeniche al Museo di Storia Naturale

A cura di Reinventore

SPETTROSCOPIA

Ciascun bambino costruisce uno spettroscopio con materiali semplici, sulle orme di Joseph von Fraunhofer, che lo inventò nel 1814. Si imparano così alcune cose sulla luce e sulla diffrazione, oltre ad andare a caccia di spettri: lampade, cielo, materiali vari…

Età 6-13 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

La partecipazione è gratuita e senza prenotazione (basta presentarsi in Museo)

L'accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti

Domenica 9 dicembre ore 15.30

Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

Appuntamento delle Visite guidate gratuite alla mostra "Bottega, scuola, accademia"

Visite guidate gratuite incluse nel costo del biglietto d'ingresso al Museo

Senza prenotazione

Domenica 9 dicembre ore 16.00

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Fort

Insieme in Galleria

Visite guidate gratuite della durata di un'ora

Senza prenotazione

Domenica 9 dicembre ore 16.00

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Ancora un appuntamento con le visite guidate gratuite di un'ora alla mostra

Everyday Climate Change

Senza bisogno di prenotazione

Per restare aggiornati sui nostri eventi in tempo reale vi ricordiamo di seguire la nostra pagina facebook.