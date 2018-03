L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 26 marzo al 1° aprile

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 26 marzo al 1° aprile 2018:

GIOVEDI' 29 MARZO Museo Civico di Storia Naturale di Verona Avventure in una foresta di pietra

VENERDI' 30 MARZO Museo Archeologico al Teatro Romano A spasso in Museo con le ninfe dei boschi

SABATO 31 MARZO Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti La natura al ritmo della nostra anima

MARTEDI' 3 APRILE Museo di Castelvecchio La natura... dipinta!

INFORMAZIONI

Alle ore 8.30 accoglienza bambini Dalle ore 9.00 alle ore 12.30 attività in museo (con pausa merenda e gioco) Dalle ore 12.30 alle ore 13.00 uscita bambini Per bambini di età dai 6 agli 11 anni Costo 20 euro a bambino (da pagare in anticipo tramite bonifico bancario) comprensivi di biglietto di ingresso al museo E' possibile effettuare l'iscrizione per un singolo giorno Posti limitati Iscrizione obbligatoria

POMERIGGIO: MERENDA E SCRIGNO AL MUSEO - PER ADULTI E BAMBINI

GIOVEDI' 29 MARZO Museo di Castelvecchio Un mazzolino di quadri!

VENERDI' 30 MARZO Museo Archeologico al Teatro Romano Una primavera "divina"

SABATO 31 MARZO Museo Civico di Storia Naturale di Verona Un pomeriggio all'ombra degli alberi

DOMENICA 1 APRILE

TURISTA NELLA MIA CITTA' - SPECIALE PASQUA

6 VISITE GUIDATE DELLA DURATA DI UN'ORA IN TUTTI I MUSEI CIVICI

ore 10.00 - Museo Archeologico Al Teatro Romano

ore 11.30 - Museo lapidario maffeiano

ore 14.30 - Arena di Verona

ore 15.30 - Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

ore 17.00 - Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta

INFORMAZIONI COSTO DI INGRESSO AL MUSEO: 1 euro per tutti COSTO VISITA GUIDATA: Il costo di ogni singola visita è di 5 euro a persona Pagamento in loco all'arrivo Posti limitati Iscrizione obbligatoria

LUNEDI' 2 APRILE Museo Civico di Storia Naturale di Verona Natura a 360 gradi!

MARTEDI' 3 APRILE Museo di Castelvecchio Un pic nic nel medioevo INFORMAZIONI LA MERENDA AL MUSEO (per bambini dai 6 agli 11 anni) dalle 16.00 alle 17.30 Percorso e laboratorio, e dopo il laboratorio faremo tutti merenda insieme! Costo: 5.00 euro + ingresso al Museo (gratis bambini fino a 7 anni, 1 euro bambini 8-13 anni) LO SCRIGNO AL MUSEO (per adulti) dalle 16.15 alle 17.15 Un percorso sempre nuovo all'interno dei musei civici. Costo: 5.00 euro + ingresso al Museo secondo tariffe vigenti Pagamento in loco all'arrivo Posti limitati Iscrizione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Lunedi 9.00-13.00/14.00-15.00 Martedì-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

tel. 045 8036353 – segreteriadidattica@comune.verona.it

