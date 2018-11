L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 19 al 25 novembre

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 19 al 25 novembre 2018:

Venerdì 23 novembre

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Torna la Notte al Museo!

Un'altra emozionante avventura

Tutto esaurito

A presto con le date di dicembre!

Sabato 24 novembre ore 15.30

Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

Eccoci con il primo appuntamento delle Visite guidate gratuite alla mostra "Bottega, scuola, accademia"

Visite guidate gratuite incluse nel costo del biglietto d'ingresso al Museo

Senza prenotazione

Domenica 25 novembre ore 11.00

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

nell'ambito di Un fantastico autunno in Galleria! - Attività gratuite per tutti

Visite guidate gratuite per adulti della durata di un'ora

Senza prenotazione

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti

Domenica 25 novembre

tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Terzoo appuntamento di novembre con le Domeniche al Museo di Storia Naturale

A cura di Scienza Divertente (Verona)

W LE API! - Siete pronti a conoscere i segreti delle api?! E a creare il vostro “ristorante per api”?! Con il nostro Professore farete un divertente viaggio alla scoperta di insetti sorprendenti e fondamentali per la biodiversità!

Età 5-11 anni

Max 20 partecipanti per ogni turno

L'accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti

Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti

Domenica 25 novembre ore 15.30

Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte

Appuntamento delle Visite guidate gratuite alla mostra "Bottega, scuola, accademia"

Visite guidate gratuite incluse nel costo del biglietto d'ingresso al Museo

Senza prenotazione

Domenica 25 novembre ore 16.00

Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti

Insieme in Galleria

Visite guidate gratuite della durata di un'ora

Senza prenotazione

Domenica 25 novembre ore 16.00

Museo Civico di Storia Naturale di Verona

Everyday Climate Change - Visite guidate gratuite e conferenze

Visite guidate gratuite di un'ora alla mostra



Per restare aggiornati sui nostri eventi in tempo reale vi ricordiamo di seguire la nostra pagina facebook.