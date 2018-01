L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 15 al 21 gennaio

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 15 al 21 gennaio 2018:

Giovedì 18 gennaio ore 17.00 Natale è passato ma a Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti si continua a festeggiare con i Regali di Natale alla GAM! Visita guidata per adulti della durata di un'ora. Senza prenotazione. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti.

Sabato 20 gennaio ore 16.00 Museo archeologico al teatro romano Merende e Scrigni al Museo! si riparte alla grande con un nuovissimo laboratorio: "È un giorno di festa nell’antica Verona romana. Dopo aver visto gli spettacoli a teatro, si festeggia nella domus di un ricco signore!". Iniziativa a pagamento per bambini e genitori.

- LA MERENDA AL MUSEO (per bambini dai 6 agli 11 anni) Costo: 5,00 euro + ingresso al Museo (gratis bambini fino a 7 anni, 1 euro bambini 8-13 anni).

- LO SCRIGNO AL MUSEO (per adulti) Vi ricordiamo che durante l'attività dei bimbi un adulto responsabile deve rimanere all'interno della struttura, per facilitare la vostra permanenza abbiamo organizzato per voi una visita guidata della durata di un'ora. Costo: 5,00 euro + ingresso al Museo secondo tariffe vigenti.

La partecipazione non è obbligatoria, ma in caso desideriate partecipare l'iscrizione è obbligatoria. Ancora posti disponibili, vi aspettiamo!

Domenica 21 gennaio alle ore 9.45 e 11.00 Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte Torna l'appuntamento con Il giro del Museo in 8 domeniche 8 incontri tematici per conoscere il Museo e le sue collezioni "Il Quattrocento in una reggia: da Bellini a Mantegna" Visite guidate della durata di un'ora. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti. Turno delle 11.00 completo. Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Domenica 21 gennaio ore 11.00 Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Un nuovo appuntamento con i Regali di Natale alla GAM della domenica! Visita guidata per adulti e laboratorio didattico per bambini della durata di un'ora. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti. Senza prenotazione.

Domenica 21 gennaio tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30 Museo Civico di Storia Naturale di Verona Secondo imperdibile appuntamento delle nuovissime Domeniche al Museo di Storia Naturale! Questa domenica Astronomia, le stelle! A cura di Reinventore Racconti e immagini fantastiche per imparare a conoscere le stelle e le costellazioni, insieme con alcuni esperimenti in prima persona con diverse lenti e piccoli telescopi. Per bambini dai 6 ai 13 anni Max 20 partecipanti per ogni turno di un'ora E previsto il pagamento del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti.

Domenica 21 gennaio ore 16.30 Museo di Castelvecchio e Civici Musei d'Arte Nuovo appuntamento con le Visite guidate gratuite alla mostra "Il segno dell'ottocento" Visite guidate della durata di un'ora Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Lunedi 9.00-13.00/14.00-15.00 Martedì-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

tel. 045 8036353 – segreteriadidattica@comune.verona.it

Facebook