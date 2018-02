L'Agenda settimanale dei Musei Civici di Verona dal 12 al 18 febbraio

Gli appuntamenti da non perdere con i Musei civici nella settimana dal 12 al 18 febbraio 2018:

Il 12 - 13 - 14 febbraio Carnevale Camp al Museo! Ancora qualche posto disponibile per mercoledì 14 febbraio al Palazzo della Ragione - Galleria d’Arte Moderna Achille Forti Saltate su al volo! Ed ecco qui le visite guidate gratuite di Se ami qualcuno portalo in un Museo nell'ambito di Verona in Love - Dolcemente in Love (quelle col cuoricino️) Il solo costo è quello del biglietto d'ingresso al Museo, ridotto per tutti per tutta la durata della manifestazione.

Mercoledì 14 febbraio ️- Sabato 17 febbraio - Domenica 18 febbraio ️ dalle ore 16.00 alle 18.00 (partenza ogni 20 minuti - ultimo giro ore 17,40) Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta “Tanto lei è bella, che questa cripta si illumina a festa” “Her Beauty Gives This Crypt a Happy Precence, Full of Light” Visita guidata in Museo, per adulti, senza prenotazione. In italiano e in inglese.

Sabato 17 febbraio ore 11.00 ️ Museo di Castelvecchio “T’amo senza sapere come, né quando, né da dove” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 17 febbraio ore 16.00 ️ Museo Civico di Storia Naturale di Verona "Nascere piccoli piccoli" Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.

Sabato 17 febbraio ore 16.00 Museo Civico di Storia Naturale di Verona Tornano le Merende e Scrigni al Museo! In occasione di Verona in Love, un laboratorio tenero tenero sui cuccioli degli animali! LA MERENDA AL MUSEO (per bambini dai 6 agli 11 anni) dalle 16.00 alle 17.30 Percorso e laboratorio, e dopo il laboratorio faremo tutti merenda insieme! Costo: 5,00 euro + ingresso al Museo (gratis bambini fino a 7 anni, 1 euro bambini 8-13 anni) Vi ricordiamo che durante l'attività dei bimbi un adulto responsabile deve rimanere all'interno della struttura. Iscrizione obbligatoria entro il giovedì precedente all'iniziativa. Posti limitati.

Sabato 17 febbraio ore 17.00 Museo Civico di Storia Naturale di Verona Ultima conferenza nell'ambito della Mostra Little giants - mostra fotografica di Marcel Clemens, il cui termine è stato prorogato all'8 marzo "Storie di api e di uomini" Senza bisogno di prenotazione.

Domenica 18 febbraio ore 11.00 ️ Museo Lapidario Maffeiano “Che sia un amore per sempre? Parole dal cuore di roccia” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 18 febbraio alle ore 9.45 e 11.00 Museo di Castelvecchio Torna l'appuntamento con Il giro del Museo in 8 domeniche 8 incontri tematici per conoscere il Museo e le sue collezioni "I protagonisti del secolo d'oro della pittura veneta: da Veronese a Tintoretto" Visite guidate della durata di un'ora. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti Entrambi i turni al completo!

Domenica 18 febbraio ore 16.00 ️ Museo archeologico al Teatro romano di Verona “La Donna nell’antica Roma: le profondità del suo cuore tra famiglia e passioni celate” Visita guidata in Museo, per adulti. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 18 febbraio tre turni di un'ora con inizio alle ore 14.30-15.30-16.30 Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Secondo appuntamento di febbraio delle nuovissime Domeniche al Museo di Storia Naturale! “Attrito In Azione!” ‍♂️ Avete mai provato a pattinare sulla sabbia?! Difcile vero! Siete pronti a scoprire il perché sperimentando con l’attrito?! Preparatevi anche sperimentare con l’attrito viscoso e a stupirvi con un riso veramente forte! A cura di Scienza Divertente (Verona). Per bambini dai 6 ai 13 anni Max 20 partecipanti per ogni turno di un'ora La partecipazione è gratuita e senza prenotazione (basta presentarsi in Museo). L'accesso alle attività è consentito fino ad esaurimento dei posti Ingresso a pagamento secondo tariffe vigenti.

Domenica 18 febbraio ore 16.30 Museo di Castelvecchio. Ultimo appuntamento con le Visite guidate gratuite alla mostra "Il segno dell'ottocento". Visite guidate della durata di un'ora. Costo del biglietto d'ingresso secondo tariffe vigenti Iscrizione obbligatoria, posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni

Segreteria didattica dei Musei del Comune di Verona

Lunedi 9.00-13.00/14.00-15.00 Martedì-Venerdì 9.00-13.00/14.00-16.00

tel. 045 8036353 – segreteriadidattica@comune.verona.it

