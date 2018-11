"Aeros", la danza al Salieri con i campioni della Federazione di Ginnastica Romena

Prima tappa della tounee dello spettacolo "Aeros" che sabato 24 novembre 2018 alle 20.45, inaugurerà la rassegna di Danza della Stagione 2018-2019 del Teatro Salieri di Legnago. Protagonisti saranno gli Atleti della Ferazione di Giannastica Romena, le coreografie sono di tre grandissimi coreografi: Daniel Ezralow (fondatore di D.E. dance company), David Parsons (fondatore della Parsons Dance e Moses Pendleton (fondatore di Momix).

Ore 20.00, al Ridotto del Teatro presentazione dello spettacolo con Carmelo Antonio Zapparrata, giornalista e critico di danza di quotidiani e riviste specializzate quali: Danza & Danza, Hystrio.

Uno spettacolo unico in cui si fondono humor, sensualità, sperimentazione e potenza fisica, firmato da tre coreografi di fama internazionale Daniel Ezralow (fondatore di D.E. Dance Company), David Parsons (fondatore della Parsons Dance) e Moses Pendleton (fondatore di Momix)

che hanno unito il loro genio creativo alle capacita atletiche dei campioni olimpionici della Federazione Rumena Ginnastica Artistica, Ritmica ed Aerobica.

Le straordinarie capacita atletiche del gruppo di ginnasti vengono esaltate sapientemente dai tre coreografi per creare uno spettacolo dove i corpi sono gli assoluti protagonisti della scena, esaltati dal gioco di luci e ombre e dalla musica che scandisce i loro movimenti.

Lo spettacolo, il cui titolo gioca sul doppio senso del “in aria” e “eros, e un susseguirsi di quadri che tracciano un percorso emozionale e sensoriale che coinvolge e rapisce l’attenzione dello spettatore.

Biglietti: da € 14 a € 25; per gli under 18, prezzo speciale di 8€ per ogni categoria di posto. I biglietti sono in vendita anche al telefono, con carta di credito; online, www.teatrosalieri.it.