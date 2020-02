Adusbef incontra i risparmiatori a Verona: "Diamanti, Bpvi, Vb e Crediveneto: che fare?"

Adusbef Verona organizza un incontro informativo a Verona, Sala Conferenza Stadio di Via Brunelleschi 12, venerdì 28 febbraio 2020 ore 17.45, rivolto a tutti i risparmiatori che hanno investito in diamanti da investimento o in azioni della Banca popolare di Vicenza, di Veneto Banca e di Crediveneto.

Verrà illustrato come presentare la domanda al Fir (fondo indennizzo risparmiatori) e verrà consegnato agli azionisti Bpvi, VB e Crediveneto il Vademecum redatto da Adusbef per potere presentare la domanda da soli.

Informazioni e contatti

Web: http://www.adusbef.veneto.it

