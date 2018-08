A Verona la 15^ edizione dell’Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume

Ufficializzata la data della 15esima edizione dell’Adigemarathon di canoa, kayak e rafting sul fiume Adige, in calendario domenica 21 ottobre 2018. In acqua scenderanno gli agonisti, sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona); gli amatori e gli appassionati di rafting pagaieranno per 20 chilometri dall'Isola di Dolcè a Pescantina.

Inoltre il comitato organizzatore, che fa capo ai Canoa Club Pescantina nel veronese e Borghetto d’Avio in Trentino, il fondamentale apporto dei Comuni di Dolcè e Pescantina e quasi 400 volontari, ha aperto le iscrizioni online. Confermata, oltre alla consolidata gara internazionale, la mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni da Dolcè a Pescantina.

Il programma della manifestazione si completerà infine con la gara di Rafting (R6), Campionato Italiano Maratona e la gara di SUP che si svolgerà sulla stessa distanza della mezza maratona. La gara di rafting sarà anche tappa dell’Italian Rafting Cup, la Coppa Italia Rafting.

L’Adigemarathon, «anche quest’anno» spiega Vladi Panato, presidente di Adigemarathon «costituirà tappa di World Series di Classic Canoe Marathon programmate, secondo il calendario voluto dall’ICF, l’International Canoe Federation».

Programma

Sabato 20 Ottobre

- dalle 14.00 alle ore 19.00 accredito (Pescantina, zona arrivo)

- dalle 16.00 aperitivo (Pescantina, zona arrivo)​

Domenica 21 Ottobre

- ore 8.30 apertura segreterie a Borghetto d'Avio e Dolcè

- ore 10.00 Start Adigemarathon - Classic Canoe Marathon World Series (Borghetto d'Avio)

- ore 11.30 Start Mezzamaratona (Dolcè)

- ore 11.40 Start Italian Rafting Cup e a seguire Sup Race (Dolcè)

- ore 12.00 partenza Amatori (Dolcè)

- dalle ore 14.30 Premiazioni (Pescantina, zona arrivo)