L’Adige, Dante, il Palio: passeggiata, con visita guidata, alla scoperta della Verona frequentata da Dante

Ad unire un fiume, una persona ed un evento sarà sabato 17 marzo una passeggiata, con visita guidata, alla scoperta della Verona frequentata da Dante negli anni in cui qui in città scriveva la Commedia, descrivendo il Palio, la corsa più antica del mondo.

La manifestazione podistica si svolgerà domenica 18, ma alla vigilia, come ogni anno, gli organizzatori del gruppo sportivo Mombocar in collaborazione con l’Assoguide Ippogrifo organizzano una visita tematica rivolta ai Veronesi e agli ospiti (atleti e loro accompagnatori) che sono già in città per il Palio.

Quest’anno il filo conduttore sarà la Verona del ‘300 che, più di oggi, era in simbiosi con il suo fiume. L’economia e la vita stessa dipendevano dall’Adige: la visita illustrerà non solo i luoghi ed i monumenti lungo il corso del fiume, ma porterà i partecipanti ad immaginare e comprendere la Verona che non si vede più, i rumori e gli odori – oggi scomparsi - che Dante percepiva durante i suoi soggiorni in città. I partecipanti saranno anche dotati di comodi auricolari per ascoltare le guide in movimento.

Appuntamento alle ore 16 in Piazza Bra, Statua di Vittorio Emanuele.

La visita terminerà alle 18.30 circa.

Costo 5,00 euro a persona, comprensive degli auricolari.

La prenotazione è obbligatoria.

Assoguide Ippogrifo: palio@infoverona.it - tel 045 8278959 - 329 3123991