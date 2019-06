Malcesine capitale degli sport estremi con "Action sports & exercise medicine congress"

Il 12 e 13 luglio, nella prestigiosa sede di Palazzo dei Capitani a Malcesine, si terrà il primo congresso internazionale dedicato agli action sports e all'esercizio fisico. La popolarità degli action sports è in continua crescita come il kitesurf, che ha fatto la sua comparsa alle Olimpiadi giovanili 2018 di Buenos Aires, inoltre a Tokyo 2020 debutteranno il surf, l'arrampicata sportiva e lo skateboard.

Lo snowboard, la mountain bike e il triathlon sono stabilmente inclusi nei programmi olimpici. L'alta velocità, le grandi altezze, le forti sollecitazioni sul corpo o la richiesta di prestazioni fisiche estreme caratterizzano questi sport e attraggono l'attenzione dei media e del mondo della ricerca. Nati quasi tutti intorno agli anni ‘70, gli sport estremi sono oggi praticati da milioni di partecipanti in tutto il mondo. La medicina, e la scienza in generale, devono occuparsi di questi sport, al pari di quanto avviene per gli sport tradizionali, avvicinandovisi con la consapevolezza che si tratta di un mondo che richiede un approccio dedicato. Con questi presupposti nasce il primo congresso mondiale degli sport d’azione ed estremi, organizzato dall'Associazione scientifica internazionale EXTREMESPORTMED con il patrocinio del Comune di Malcesine e la partecipazione del Politecnico di Milano.

L’evento mette in scena un susseguirsi di interventi di straordinario interesse scientifico, unendo esperienze distanti con l’obiettivo di tracciare una direzione scientifica dello sport negli anni a venire. Il congresso, della durata di due giorni, vedrà la presenza di circa quaranta esperti da tutto il mondo (Stati Uniti, Australia, Brasile, Europa) che si confronteranno con i rappresentanti delle federazioni sportive internazionali e con i professionisti che operano nel settore, medici e fisioterapisti in particolare. Nel pomeriggio di sabato 13 il focus si sposterà su tecnologia ed ingegneria: in una sessione organizzata dal Politecnico di Milano ci si concentrerà sulle sfide che questi sport lanciano alla scienza in termini di equipaggiamenti sportivi, abbigliamento tecnico e protettivo, monitoraggio delle prestazioni e veicoli di assistenza. Malcesine, teatro naturale per queste discipline, diventa così capitale internazionale degli sport estremi ospitando un evento del tutto unico ed inedito.