Acousticology 2018: il grande mandolinista Carlo Aonzo in concerto

ACOUSTICOLOGY 2018 - È tempo di festeggiare un sogno per un gruppo di ragazzi che amano il teatro e la musica acustica. Acousticology, con l'edizione 2018 compirà il primo lustro di attività: cinque anni di edizioni sempre che hanno denotato una crescita sia qualitativa che sotto il profilo dell'interesse del pubblico.



L'appuntamento di Sabato 1 Dicembre presso il Teatro Dante di San Pietro di Legnago (VR) vedrà in scena Carlo Aonzo, il più grande mandolinista italiano, conosciuto in tutto il mondo come il “Paganini del Mandolino”. Aonzo presenterà la sua vita in musica e l'amore per questo stupendo strumento che gli ha consentito negli anni di viaggiare per il mondo grazie alle collaborazioni con le più grandi orchestre "a plettro" e all'attività didattica sia in Italia che all'estero.



Sarà di scena anche Ciosi a presentare il nuovo disco “The Big Sound” con il suo nuovo trio formato da Gianni Sabbioni al contrabbasso e Massimo Tuzza alle percussioni.



A rendere tutto ancor più magico, ad accompagnare ottimi momenti di musica, ci sarà Marina Ambroso, ballerina coreografa che ballerà tra le note di chitarra di Ciosi e ad aprirr la serata ci sará il duo bluegrass composto da Luca Vincenzi e Antonio Torello, e molte altre sorprese.

Prevendita su www.ciosi.it/acousticology oppure chiama 338 4293243