Artista per un giorno: Open Day dell’Accademia Musicale Martinelli

Appuntamento questo sabato 21 settembre, dalle 15 alle 18, all’Accademia Musicale Martinelli di Castelnuovo del Garda (in via San Martino 4, accanto al DIM teatro comunale) con “Artista per un giorno”.

L’iniziativa offre l’opportunità di provare gratuitamente tutti gli strumenti accompagnati dagli insegnanti della scuola. Come spiega la direttrice, Marilinda Berto, l’Accademia propone corsi di violino, violoncello, arpa, oboe, clarinetto, flauto traverso, basso elettrico, chitarra classica ed elettrica, batteria, pianoforte classico e moderno,saxofono, tromba, corno, trombone, oltre ai corsi di propedeutica musicale per bambini.

Informazioni e contatti

Per informazioni sui corsi rivolgersi alla segreteria dell’Accademia (tel. 045 7596099) il martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18.

Web: www.comune. castelnuovodelgarda.vr.it

- https://www.facebook.com/events/356327385315621/