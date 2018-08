A Walk on the Wild Side: alla scoperta del lago di Garda che non ti aspetti

A Walk on the Wild Side: il Lago di Garda che non ti aspetti. Vivere un luogo cogliendone l'essenza, percorrerne i sentieri e conoscerne Storia e Natura: una Guida Ambientale Escursionistica ti condurrà alla scoperta del Paesaggio e del Territorio del Garda Veronese.

Ogni lunedì dal 14/5 al 29/10, ore 09:30 ritrovo al Bar “La Goccia” Via L. Einaudi 14, Affi (Vr).

Descrizione dell'uscita

Un'escursione a piedi ai più bei punti panoramici che si affacciano sul Garda meridionale. Zone plasmate millenni or sono dai ghiacciai, oggi modellate dall'uomo che ne ha fatto espressione ordinata di un'agricoltura moderna che regala prodotti da gustare e...da vivere! Ville di campagna, un eremo in lontananza, un romitorio circondato da olivi e vigneti; nel corso dell'escursione, conosceremo meglio i luoghi teatro della nostra passeggiata che ci porterà alla scoperta del magnifico centro storico di Affi medioevale, per poi salire lungo le pendici del Monte Moscal, con fantastici panorami su Affi e sul Lago di Garda. Una sosta all'Osteria Metti ci consentirà di ristorarci e di conoscere alcuni prodotti del territorio.



Difficoltà: medio-facile



Dislivello totale in salita: 250m;



Durata indicativa: 2,5/3 ore.



Si richiedono: calzature sportive comode ed adeguate a muoversi su sentieri ampi, ma a volte sconnessi e sassosi; abbigliamento consono alla situazione meteo prevista. Se hai dubbi, chiedi pure quando ti iscrivi!



Prezzo escursione:

8€ pp tesserati equipENatura, 10€pp non tesserati;

chi volesse tesserarsi dovrà farlo presente già all'atto dell'iscrizione.

+ prezzo degustazione: 5€ pp.

La quota totale comprende:

l'accompagnamento professionale da parte di una Guida Ambientale Escursionistica (ai sensi della L. 4/2013),

assicurazione durante l'accompagnamento;

aperitivo all'Osteria Metti.



Richieste di informazioni e preiscrizioni vanno inviate entro le 20:00 del giorno precedente l'uscita a:

info@equipenatura.it

+39 3491389629 (preferibilmente SMS o What'sApp)

CLICCA SULLA FOTO COPERTINA DELL'EVENTO PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO!