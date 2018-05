A Villa Buri il convegno "Protezione Internazionale, orientamento sessuale e identità di genere"

ll 25 maggio 2018 si terrà a Verona, presso Villa Bernini Buri un convegno di studio e formazione dal titolo "Protezione Internazionale, orientamento sessuale e identità di genere".

L’iniziativa è organizzata da ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione – in collaborazione a Rete Lenford, Pianeta Milk, LGBT Sportello Migranti, Circolo Pink, Pink Refugees, ed Avvocato di Strada di Verona, con il sostengo del Cirsim, Centro Interdipartimentale di Ricerca per gli Studi Interculturali e sulle Migrazioni dell’Università di Padova, e del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

«Si è ritenuto organizzare tale evento nello stesso giorno in cui si sarebbe dovuto tenere la giornata di studi presso l’Università di Verona, poi disdetta per i noti fatti di cronaca, - spiegano i promotori dell'iniziativa - al fine di ribadire il diritto di libertà di espressione in un tema così attuale e spesso negletto quale quello della tutela dei diritti fondamentali, e, nella specie, dei richiedenti protezione internazionale per ragioni connesse all’orientamento sessuale e all’identità di genere».

La partecipazione è gratuita e aperta a coloro che sono interessati.