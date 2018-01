A Verona da tutta Italia per diventare cuochi e pasticceri

DIEFFE ha da poco spostato la propria sede veronese a due passi da Piazza Bra, in un edificio storico comodo da raggiungere e piacevole da vivere. Qui partiranno l’8 gennaio le nuove edizioni dei Corsi Professionali per chi sogna di intraprendere la professione di Cuoco o Pasticcere. Gli allievi dei corsi avranno a disposizione 3 Laboratori attrezzati con dotazioni complete e avanzate per Sala, Bar, Cucina e Pasticceria Professionale, una cucina a vista visibile dalla strada, un suggestivo spazio sotterraneo dedicato alle lezioni di enologia e abbinamento. Ricchissimo il piano didattico:

• 28 Ore dedicate a SICUREZZA e IGIENE sul lavoro PRINCIPI HACCP.

• 74 Ore di Laboratorio di RICERCA DEL GUSTO, ABBINAMENTO ed ENOLOGIA.

• 52 Ore di FARE IMPRESA, MARKETING, BUSINESS PLAN e personal branding.

• 60 Ore di MERCEOLOGIA e TECNOLOGIA degli alimenti.

• 120 Ore di pratica in LABORATORIO DI CUCINA o PASTICCERIA che vede compreso nel percorso uno speciale Master in Cake Design.

• 276 ore dedicate allo STAGE in ristoranti, hotel, grande ristorazione o forni artigianali e laboratori di pasticceria. I corsi, della durata di 600 ore articolate in 4-5 mesi totali compreso l’esame finale per l’ottenimento della qualifica professionale, si svolgeranno a partire dall’8 gennaio presso la nuova sede di Verona, in via Stradone Antonio Provolo, 24.

La frequenza sarà giornaliera, con orario 9-13 e 14-18 dal lunedì al giovedì, e 9-13 nella giornata di venerdì. I percorsi di Cucina e Pasticceria si suddividono in due parti: 324 ore di aula e laboratorio per lo svolgimento del corposo programma didattico sia teorico che pratico, e 276 ore di stage, fondamentale per entrare in contatto con la realtà lavorativa. Ogni allievo sarà infatti inserito per un periodo all’interno di una struttura ristorativa, hotel o laboratorio di pasticceria, al fine di fare esperienza e applicare concretamente quanto appreso in aula e in laboratorio.

Per il Corso Professionale per Cuoco, la didattica in laboratorio è stata affidata allo Chef Stefano Olivieri. Dopo oltre 15 anni di esperienza nella ristorazione, Olivieri ha deciso di unire le sue più grandi passioni, cucinare, insegnare e viaggiare, specializzandosi e dedicandosi all’insegnamento dell’Antica Tecnica di Lavorazione della Pasta Fresca. Oggi è docente Mastro Pastaio affermato sia in Italia che all’estero, dove tiene regolarmente corsi, in particolare nei territori di Madrid, Londra, Portogallo e Germania. Per il Corso Professionale per Pasticcere, sarà il Pastry Chef Giorgio Grigoli a guidare la didattica. Pasticcere professionista dal 1980, e specializzatosi come pasticcere cioccolatiere, insegna l’Arte Bianca a professionisti e appassionati dal 2007. Nel corso degli anni ha affiancato come assistente-docente nomi del calibro di Roberto Schicchi per la lavorazione e decorazione con lo zucchero, il Campione del Mondo Luigi Biasetto per pasticceria moderna, semifreddi e pralineria, Fulvio Scolari per la buffettistica, e Danilo Freguja per la pasticceria da forno.

Molte le aziende e i locali stellati già convenzionati con DIEFFE per lo stage, tra cui alcune delle migliori e più rinomate realtà del territorio:

• Osteria La Fontanina – Verona *Stella Michelin

• Ristorante Il Desco – Verona *Stella Michelin

• Ristorante Perbellini - Isola Rizza VR *Stella Michelin

• Le Calandre - Rubano PD ***Stelle Michelin

• La Peca - Lonigo VI **Stelle Michelin

• Casin del Gamba – Altissimo VI *Stella Michelin • Damini – Arzignano VI *Stella Michelin

• Antica Corte Pallavicina - Polesine Parmense PR *Stella Michelin

• Pasticceria Gelateria Antoniazzi – Mantova (Segnalata da Gambero Rosso)

• Pasticceria Veneto di Iginio Massari – Brescia (Segnalata da Gambero Rosso) ma anche CAMST, colosso della grande ristorazione, F&DE Group con i suoi 25 ristoranti in tutta Italia, Gruppo AC HOTEL by Marriot.

Il riscontro occupazionale delle precedenti edizioni è dell'85% e sono numerosissimi i casi di successo imprenditoriale e di nuove aperture a 3 anni dalla conclusione del corso, questo anche grazie alla scelta operata da DIEFFE di dedicare buona parte della didattica al “Fare Impresa”. L’Accademia delle Professioni DIEFFE, azienda di trentennale esperienza, presente sul territorio veronese dal 2011, vanta una lunga tradizione di successi e riconoscimenti. Ultimo in ordine cronologico il premio “Cultura per l’Impresa”, assegnato all’Accademia lo scorso dicembre nell’ambito dell’edizione 2017 dei Veneto Awards, per aver saputo coniugare al meglio offerta didattica e territorio.

Per ogni informazione è possibile contattare DIEFFE al numero verde gratuito 800 27 25 65 o visitando il sito dieffe.com