A Peschiera un pomeriggio di allegria per tutti i bambini con "Il califfo cicogna"

Sabato 6 ottobre, alle ore 16.00, ci sarà il primo appuntamento della rassegna di teatro per bambini organizzata dall’assessorato alla cultura del comune di Peschiera in sinergia con la compagnia "Il Nodo Teatro".

Presso il Teatro Parrocchiale di San Benedetto di Lugana a Peschiera andrà in scena il simpatico spettacolo per bambini «Il Califfo Cicogna» con regia di Raffaello Malesci. Il bizzarro Califfo Chasid (Giorgio Mosca), che ha sempre sognato di parlare con gli animali, riesce un giorno, insieme al fidato gran visir Mansor (Fiorenzo Savoldi), a trasformarsi in una cicogna ma poi… non si ricorda più come fare a tornare umano! Come potrà allora salvare se stesso e il suo regno dalle grinfie del perfido mago Selim (Fabio Tosato)? Qui ci vuole tutto l’aiuto possibile… anche quello di una misteriosa civetta marrone (Elisa Benedetti)!

Una curiosa fiaba tedesca, scritta da Wilhelm Hauff, viene riscoperta da questo simpatico e allegro spettacolo che ci fa esplorare il mondo animale da un nuovo e originale punto di vista. Spiamo allora i buffi discorsi di due stravaganti pennuti, osserviamo le loro mosse strampalate, assaporiamo le meraviglie del volo (e le difficoltà dell’atterraggio!) nel corso di una divertente avventura che non smette di sorprendere. Insieme al califfo Chasid impariamo allora a guardare il mondo con occhi nuovi, superando le apparenze e scoprendo che sì, può capitare di commettere qualche errore, ma finché non si perde la speranza e il buonumore nessuna sfida è impossibile. Ingresso libero