Nancy Brilli sul palco del Teatro Nuovo per la commedia "A che servono gli uomini?"

Dal 21 al 24 gennaio alle ore 21 presso il Teatro Nuovo di Verona, Primoatto Produzioni presenta Nancy Brilli in "A che servono gli uomini?", Commedia di Iaia Fiastri con musiche di Giorgio Gaber e regia di Lina Wertmüller.

Commedia musicale di Iaia Fiastri con la regia di Lina Wertmüller. Messa in scena nel 1988, ebbe per protagonista Ombretta Colli con musiche e canzoni scritte appositamente da Giorgio Gaber. Tre decenni dopo, a cimentarsi con il personaggio di Teodolinda, donna delusa dagli uomini, è Nancy Brilli. Soddisfatta della sua vita da single e della carriera, rimpiange però di non avere avuto un figlio. Quando scopre che un suo vicino di casa lavora in un centro di fecondazione artificiale, riesce, col pretesto di una visita, a rubare una provetta col seme maschile, la 119. Durante la gravidanza la curiosità la spingerà a scoprire il donatore del seme… e sarà un autentico colpo di scena. «A dispetto del titolo – dice Lina Wertmüller – non si tratta di una commedia femminista. Affronta con leggerezza, ironia, equivoci e tante risate, un tema caro a molte donne sole, il desiderio di avere un figlio. Proprio la gravidanza porrà Teodolinda di fronte alla sua solitudine e metterà in discussione la sua visione del mondo».

