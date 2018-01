Taiwan MC - Chinese Man Records live al Colorificio Kroen

Si preannuncia un party pazzesco al Colorificio! Sul palco del Kroen è atteso il prolifico Mc parigino, già frontman dei Chinese Man, che torna in Italia per presentare il suo primo album "Cool & Deadly" pubblicato per la Chinese Man Records.

Nel suo stile unico ed incredibilmente personale trova compimento una perfetta sintesi di influenze che spaziano dalla dubstep più scura alla dancehall, passando attraverso la drum'n'bass fino all’hip hop classico degli anni ’90.

A completare la line-up i resident djs di Infuzion, Dj Fazo & Frisco (jungle / drum'n'bass).

Sabato 3 febbraio



TAIWAN MC / CHINESE MAN REC.

(reggae / rub a dub / jungle | Chinese Man Records | Fra)

INFUZION resident djs

(jungle / drum'n'bass)

(fonte Facebook)