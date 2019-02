Stormo, Nortwhoods, Sunpocrisy e Vespertina in concerto al Colorificio Kroen

Prosegue la collaborazione con HERØ e Nihilist Booking, che questa volta portano al Kroen ben 4 band. Headliner della serata gli Storm{o}: tra i gruppi più interessanti della vivacissima scena del nuovo hardcore italiano, spiccano per l'approccio molto personale e per la capacità di coniugare in modo unico riferimenti internazionali con il legame a quella scuola italiana di gruppi storici come Negazione, Declino,Nerorgasmo.

Venerdì 1 marzo

STORM{O}

hardcore / metal / punk

NORTHWOODS

post progressive

SUNPOCRISY

noise-core

VESPERTINA

funeral pop