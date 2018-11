Dalla musica araba all'elettronica, Jerusalem In My Heart live al Kroen

Una delle cose più emozionanti che vi capiterà di vedere al Kroen: il live di Jerusalem In My Heart, fra tradizione musicale araba ed elettronica moderna, completato dalla performance con pellicole 16mm e diapositive 35mm del filmmaker Charles-André Coderre.

In apertura il set di Daniele Raimondi: le sue selezioni sono autentiche lezioni di mixaggio che passano con coerente naturalezza dal minimalismo di estrazione colta alle ultime release ambient e techno.

Venerdì 23 novembre

JERUSALEM IN MY HEART

(arabian psych electronics | Constellation rec | LIB / CAN)

DANIELE RAIMONDI

(psych / ambient dj set)

