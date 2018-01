Domenica 21 gennaio Elena Bruk e Riccardo Barbesi in concerto al Cohen Verona.

Swing anni 20-30-40

Inizio concerto alle ore 19.00. Ingresso libero.

Info & Bio

Elena Bruk, nata e cresciuta in Russia ha conseguito le lauree in pianoforte e musicologia a pieni voti. Successivamente ha insegnato l’armonia e contrappunto alla scuola superiore alla facoltà jazz nella sua città natale, partecipando in vari festival e vincendo vari concorsi. Ha pubblicato le proprie ricerche sulla musica americana ed europea nelle prestigiose riviste musicologiche.

Trasferitasi da un po’ di tempo a Verona, insegna pianoforte, partecipa in varie manifestazioni musicali ed artistiche. Ultimamente è impegnata nel l’ambito di arrangiamenti, composizione e collaborazione con diverse formazioni di prestigio sia in Italia che all’estero tra i quali:

- big band jazz set,

- small band SWING OUT BROTHERS,

- il quartetto jazz guidata da lei stessa al pian forte e tanti altri

- il duo femminile DISMOLL con cantante Rossana D’Auria

- Il duo con sax tenore Riccardo Barbesi

Riccardo Barbesi, saxofonista da anni attivo sulla scena jazz veronese, ha militato in quasi tutte le big bands di quest'area, tra cui la Big Band Ritmo-sinfonica, la University big band, Malintesa concert band, Swing out brothers. Ama esibirsi anche come solista in piccoli complessi di carattere swing e bebop, oppure a fianco e in collaborazione con cantanti, come la vocalist americana Rhonda Moore.Da due anni collabora con la pianista e cantante Elena Bruk, partecipando alla registrazione del suo disco "Made in Italy".

