Tutti i concerti in programma alle Cantine de l'Arena dal 3 all'8 dicembre 2019

Torna su questo palcoscenico (martedì 3 dicembre 2019) il nostro Luca Boscagin con Almanaque 4et. Nel suo ultimo progetto inglese, il chitarrista veronese combina il suono acustico all’elettrico con l’uso di riverberi, delay ed effettistica varia. Al suo fianco Quentin Collins, uno dei principali trombettisti in Inghilterra, di estrazione bop ma molto attivo in svariati ambiti musicali (da ricordare la sua lunga collaborazione con Kyle Eastwood, Gregory Porter, Mark Ronson fra gli altri). Alla ritmica, i brasiliani Raphael Delfino e Matheus Nova sono l’anima pulsante della band grazie alla loro profonda conoscenza dei ritmi tipici delle scuole di samba e della Musica Popular Brasileira.

Martedì 3 dicembre, ore 21.30

ALMANAQUE 4et (Jazz)

Almanaque è un viaggio musicale all’interno delle profondità dei ritmi brasiliani e africani con il complemento del jazz e dell’improvvisazione. Il quartetto, guidato dal chitarrista veronese Luca Boscagin, con Quentin Collins (tromba), Matheus Nova (basso), Raphael Delfino (batteria), suona regolarmente al Ronnie Scott Club a Londra dove ha aperto per artisti come Ivan Lins, Eumir Deodato e Al Di Meola. Questa sera vengono proposti pezzi originali alternati a musiche di Milton Nascimento, Edu Lobo e Airto Moreira su tutti.

Venerdì 6 dicembre, ore 22

PASSEPARTOUT feat. LÉNAICK GICQUEL (French Gipsy Swing)

Capitanati dalla cantante veronese Chiara Dal Molin, i Passepartout (Pier Brigo al contrabbasso, Gianni Tomazzoni alla chitarra e Nereo Fiori alla fisarmonica)sono ormai un punto di riferimento di francesità per eccellenza. Un progetto musicale autorevole, il cui repertorio, proposto in chiave gipsy-swing, ripercorre l'essenza delle strade di Parigi nella storia e in tutte le sue forme. Ospite della serata il famoso cantante francese Lénaick Gicquel con il quale il gruppo ha inciso il disco “Au Coin d'une Rue”.

Domenica 8 dicembre, ore 19

SAMY DAUSSAT ITALIAN PROJECT

"Hommage a DjangoReinhardt" (Gypsy jazz)

Samy Daussat è considerato uno dei grandi interpreti a livello mondiale della musica di Django Reinhardt. Con il suo Italian Project porta direttamente da Parigi il sound autentico e vibrante del genere manouche. Quest'anno il violinista romano Alessandro Vece, tra i migliori conoscitori del genere, farà parte della collaudata squadra formata dai chitarristi Samy Daussat, Martino Salvo e Carlo Stupiggia, e dal bassista Luca Pisani.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Le Cantine de l’Arena, il locale culto a Verona per la buona cucina e la buona musica, ricordano che tutte le serate sono ad ingresso libero e che cenando nel locale è possibile mantenere il tavolo per assistere allo spettacolo.

Martedì, alle ore 21.30, per la Rassegna “Jazz Club”, il palco ospita concerti jazz con grandi musicisti nazionali ed internazionali; i repertori spaziano tra tutte le sfaccettature e contaminazioni del jazz, dal bebop allo swing, al dixieland, bossanova e acid jazz.

Mercoledì, giovedì e sabato, dalle ore 20.30, si riconferma la nostra Rassegna “Dinner & Live Music”: serata con sottofondo musicale “jazz-lounge”, creato da un trio in acustico.

Venerdì, alle ore 22, e domenica, alle ore 19 (in orario aperitivo), per la Rassegna “World Music”, si alternano eventi che viaggiano lungo tutti i binari musicali (funky, blues, soul, bossanova, lounge, jazz).

Le Cantine de l'Arena

Tel. 045 8026373 – 045 8032849

Web: www.lecantine-arena.com