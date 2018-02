Angela Baraldi Duo live al Cohen Verona

Grande appuntamento sabato 24 febbraio con Angela Baraldi Duo in concerto al Cohen Verona.

Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Angela Baraldi, cantante, attrice, è un'artista a 360 gradi. Dalle prime collaborazioni con Lucio Dalla e Francesco De Gregori, alla partecipazione a Sanremo Giovani nel '93 e la consegna del Premio della critica, passando per il teatro con "I monologhi della vagina" e il cinema nel ruolo di protagonista in "Quo Vadis Baby?" di Gabriele Salvatores. E poi ancora la musica, con otto album all'attivo, e la lunga attività live con Massimo Zamboni, Giorgio Canali e con gli Ex Csi.



"Tornano sempre" è il titolo del suo ultimo album, uscito nei primi mesi del 2017, che può essere classificato come la sua ottava meraglia. Un disco intenso, che lascia il segno, con Angela Baraldi alla voce e al pianoforte, accompagnata dalle corde di Giorgio Canali (anche produttore del disco), i tasti e le chitarre di Steve DalCol e la batteria di Vittoria Burattini dei Massimo Volume; e con la partecipazione di Riccardo Da Col, Emanuele Reverberi e Gianni Maroccolo (con cui ha realizzato due album).

(fonte Facebook)