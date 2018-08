Al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda di Lazise il 6° Global Summit Logistics & Manufacturing

Global Summit Logistics & Manufacturing il 14 e 15 novembre 2018 torna a Pacengo di Lazise (Verona) con l’appuntamento annuale dedicato alle soluzioni e ai sistemi integrati per la gestione della intralogistica e della produzione. Global Summit Logistics & Manufacturing arriva alla sua 6^ edizione e, grazie all’organizzazione di Concordia Professional Oriented Events, si conferma il palcoscenico nazionale dove conoscere dal vivo i migliori professionisti del settore e per approfondire le attuali tematiche sul presente e il futuro della logistica.

L’ambiente accogliente e professionale del Centro Congressi Hotel Parchi del Garda (facilmente raggiungibile in auto e centrale rispetto ai principali aeroporti del nord Italia) si prepara ad ospitare espositori e visitatori. Espositori e sponsor sono selezionati tra le società più qualificate nell’offrire soluzioni tecnologiche e servizi per la logistica e la produzione (MES, Industry 4.0, IOT, System Integrator, Material Handling Systems, Picking, Sistemi ERP, Consulting, WMS, Logistics Provider, etc). L’evento è destinato a direttori e manager di società “end user” interessati a conoscere e valutare nuovi fornitori e nuove soluzioni.

Ai momenti dedicati agli incontri, i visitatori possono aggiungere la partecipazione ai diversi workshop pensati come opportunità di approfondimento e crescita professionale. Come visitatori la partecipazione è gratuita: iscrivendosi sulla pagina dedicata è possibile creare un’agenda personalizzata in cui alternare momenti di approfondimento in aula a incontri one2one basati sulle reali esigenze e sui diversi interessi professionali. Global Summit Logistics & Manufacturing vuole essere uno spazio dove comprendere le nuove possibilità di efficientamento dei processi e l’evoluzione tecnologica, per questo, gli spazi di incontro di moltiplicano oltre i confini dell’evento del 14 e 15 novembre.

Per ampliare le occasioni di business e per dare uno spazio virtuale agli sponsor dove raccontare le proprie esperienze, nasce Logiman Café: un luogo d’incontro dove stringere relazioni e parlare delle novità del settore. Lo spazio virtuale di confronto e approfondimento si estende anche ai canali social, in particolare YouTube dove sono presenti le interviste realizzate durante le edizioni precedenti. I protagonisti del settore raccontano le esperienze aziendali nei settori logistico e dell’industria manifatturiera anticipando i trend del settore, il superamento dei limiti tecnologici e presentando le opportunità future. L’obiettivo della 6^ edizione è superare, in termini qualitativi, il successo del 2017 quando 307 delegati aziendali alla ricerca di soluzioni hanno incontrato quasi 60 espositori pronti a presentare loro risposte concrete e dando vita a 2000 incontri one2one pianificati; 31 conferenze sono state l’inizio di momenti di approfondimento e collaborazione tra aziende in una modalità relazionale che caratterizza Global Summit Logistics & Manufacturing.

CONCORDIA PROFESSIONAL ORIENTED EVENTS - Concordia Professional Oriented Events è l’azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B orientati a favorire la trasmissione di conoscenze tra i partecipanti. In quest’ottica, trasmettere competenze e favorire il business tra imprese, l’azienda promuove quattro appuntamenti annuali, Global Summit, dedicati a diversi ambiti: HR Human Resources, Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain, Marketing & Digital. GLOBAL SUMMIT Global Summit Logistics & Manufacturing è l’ultimo appuntamento del 2018 dell’ampio calendario di Global Summit: l’evento dedicato agli ambiti logistica e industria manifatturiera chiude l’agenda il 14 e 15 novembre 2018 a Pacengo di Lazise (Verona).

