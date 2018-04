In arrivo la 50^ Festa degli asparagi: cibo e musica, ospite speciale Baccini

Per festeggiare i 50 anni della sua manifestazione più rappresentativa, il Comune e la ProLoco di Cavaion raddoppiano gli sforzi: due settimane di festa, doppio premio per l’asparago (oltre al tradizionale bianco veronese, anche la qualità verde), grandi spettacoli musicali con lo speciale concerto del 20 maggio di FRANCESCO BACCINI. Oltre a questo, si rinnova l’appuntamento col concorso di risotti ‘Chicco d’Oro’ giunto alla quarta edizione, e viene collocata a maggio la tradizionale corsa ciclistica categoria allievi ‘57^ Coppa Città di Cavaion’, solitamente programmata nel mese di luglio.



Ma al centro rimane l’asparago, e Cavaion ha a cuore soprattutto un rilancio dal punto di vista dei produttori locali: per questo in occasione del 50° Concorso Asparago d’Oro verrà presentata un’iniziativa importante per lo sviluppo agricolo di questo ortaggio tanto caro al paese dell’entroterra gardesano. “Un programma di cui andiamo molto orgogliosi – sottolinea la sindaca Sabrina Tramonte – e di questo ringrazio la ProLoco e le varie associazioni cavaionesi, perché l’impegno è grande ed è partito da lontano. Tutti hanno risposto ‘presente’ e abbiamo grandi aspettative e grande voglia di festeggiare questo 50°”.

“Un grande sforzo, davvero – le fa eco il presidente della ProLoco San Michele, Franco Lonardi – ma fatto con grande dedizione ed entusiasmo. Il 2017 ci ha regalato molte soddisfazioni, Cavaion è diventato un paese che si caratterizza per la quantità e la qualità delle manifestazioni, di tutti i tipi. Ecco che pensare a qualcosa di speciale per la ‘Festa degli Asparagi’ è stato non dico un obbligo ma espressione della voglia di migliorarci e di alzare ancora il livello della proposta per cittadini, amici e turisti”.

Programma

Sabato 5 Maggio

Concorso 50° Asparago d’Oro

Sala Volto, Via Vittorio Veneto 1



Giovedì 17 Maggio

• ore 20.00 Cerimonia di premiazione

del concorso 50° Asparago d’Oro

- Trofeo ‘Giovanni Peretti’, Asparago bianco di Cavaion

- Trofeo ‘ProLoco San Michele’, Asparago bianco provincia di Verona

- Trofeo ‘Corte Torcolo’, Asparago verde provincia di Verona

A seguire cena ‘Trionfo d’asparago’ a cura dello chef Massimo Mezzari

(su prenotazione cell. 348 7284857 – 35€ tutto compreso – capienza 110 posti)

Sala Civica E. Turri e Corte Torcolo, Via Vittorio Veneto 1



Venerdì 18 Maggio

• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 20.30 Esibizione delle majorettes “Le Perle di Cavaion”

• ore 21.30 RADIO 105 LIVE con Paolino DJ



Sabato 19 Maggio

• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 21.00 Orchestra Francesca Manfrin, ballo liscio con pista in acciaio



Domenica 20 Maggio

• ore 9.30 Passeggiata “A spasso fra vigne e… altro” con il CTG El Preon,

percorso attraverso i caratteristici “introi” e meravigliosi scorci panoramici di Cavaion

Ritrovo e iscrizioni in Corte Torcolo ore 9.15, sosta e degustazione a metà percorso, arrivo al Palazzetto dello Sport verso le ore 13.00

Solo passeggiata e degustazione: 5€ - Passeggiata, degustazione e pranzo: 10€

• ore 10.00 Giro in bici per famiglie con il Biciclub Cavaion, partenza ed iscrizioni presso il Palazzetto dello Sport, Viale della Rimembranza

• ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 15.00 Corsa ciclistica cat. Allievi ‘57^ Coppa Città di Cavaion’, partenza e arrivo sul Viale della Rimembranza, organizzazione GAIGA con il contributo di Biciclub Cavaion

• ore 21.30 FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO



Lunedì 21 Maggio

• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 21.30 Domus de Janas + The Aroostercrats, folk acustico



Mercoledi 23 maggio

• ore 20.30 Quarto concorso di risotti "Chicco d'Oro", a cura della ProLoco, con la collaborazione di Riseria Ferron e IPSAR Carnacina di Bardolino



Venerdì 25 Maggio

• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 21.30 Roberta e i Negroni, rock’n’roll & rhythm’n’blues



Sabato 26 Maggio

• ore 19.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 20.00 Saluto autorità

• ore 21.00 El Bifido + Band, musica & cabaret



Domenica 27 Maggio

• ore 9.30 Passeggiata “A spasso fra vigne e… cantine” con il CTG El Preon.

Ritrovo e iscrizioni in corte Torcolo ore 9.15, poi spostamento alle Cantine Cesari

• ore 10.00 Santa Messa presso la tensostruttura

• ore 12.00 Apertura cucine tipiche del territorio

• ore 16.00 Giochi per ragazzi a cura di AVIS Cavaion

• ore 21.30 Chiusura manifestazione con il ‘Gran Varietà’



Tutti gli eventi si svolgono nel piazzale del Palazzetto dello Sport, Viale della Rimembranza, salvo diversa indicazione



Aggiornamenti su www.comunecavaion.it e sulla App Municipium