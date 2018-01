31° Sanremo Rock Festival: iniziano le selezioni per le band del Veneto

Sabato 27 gennaio le selezioni live del 31° Sanremo Rock & Trend Festival arrivano in Veneto. Il più importante festival rock dedicato alle band emergenti, nato all’inizio degli anni ’80 e che ha visto transitare sul suo palco artisti del calibro di Ligabue, Litfiba, i Denovo di Mario Venuti, Tazenda, i Bluvertigo di Morgan e gli Avion Travel, solo per citarne alcuni, fa infatti tappa alla prestigiosa School of Art di Colognola ai Colli, in provincia di Verona.

Il programma prevede la prima serata di selezioni dedicate agli artisti provenienti dal Veneto. Pronti ad “incrociare le chitarre” sono infatti 8 band locali, che si sfideranno a colpi di riff incendiari per conquistare uno dei tre posti disponibili per accedere alla fase finale, prevista il prossimo mese di maggio a Sanremo.

Sul palco sabato 27 gennaio si esibiranno dunque, rigorosamente dal vivo, I-Modium da Este (PD), IANT da Peschiera del Garda (VR), Superock da Lido di Venezia, Shamana da Verona, Mens Rea da Mestre (VE), Kimiya da Padova, Elena & Christian da Belluno e Il Fine dalla provincia di Treviso.

A valutare le esibizioni ci sarà una giuria composta da produttori musicali, direttori discografici e addetti ai lavori. La serata sarà presentata dal responsabile organizzativo di Sanremo Rock, Leo Giunta, e vedrà impegnata durante i cambi palco Katrin Roselli, la giovane cantautrice vincitrice di numerosi concorsi, fra cui il Sanremo Music Awards 2015 e il premio Andrea Amati Autori Warner Chappel 2016.

Tutte le esibizioni saranno riprese e trasmesse su On Music - Per chi ama la musica, canale musicale del circuito Vision tv, e su Sanremo Rock TV.

L’appuntamento è dunque alla School of Art di via Colomba 34 a Colognola ai Colli (VR) a partire dalle ore 20. L’ingresso è gratuito.

Sono partner istituzionali del 31° Sanremo Rock & Trend Festival SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), AFI (Associazione Fonografici Italiani) e NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto mutualistico Artisti Interpreti o Esecutori).

È ancora possibile iscriversi alle verifiche di idoneità gratuite del Sanremo Rock & Trend Festival 2017-2018 e/o partecipare al bando per autori under 35 “Parole Rock” sostenuto da SIAE. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono sul sito www.sanremorock.it e sulla pagina Facebook ufficiale “Sanremo Rock”.

Contatti: info@sanremorock.it,ufficiocasting@sanremorock.it, 327 423 7725.