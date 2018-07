A Caprino Veronese la 265^ Fiera Montebaldina

Torna gradita per tutti gli amanti della tradizione, dei gusti e dei sapori tipici del Baldo, la Fiera Montebaldina di Caprino Veronese, giunta alla sua 265^ Edizione, da Giovedì 2 Agosto a Lunedì 6 Agosto 2018 patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Verona.

Un’occasione da non perdere anche per tutti i turisti che hanno la fortuna di soggiornare sulle rive del Lago di Garda. La manifestazione, integrata nel progetto "Caprino Veronese un territorio da vivere: 5 minuti dal lago, 5 minuti dalla montagna”, che si propone di inserire Caprino e i suoi prodotti d’eccellenza nel contesto turistico del Garda, è un evento di rilievo, tra i più antichi nel territorio veronese, ripercorre le attività culturali e valorizza le attività enogastronomiche del territorio baldense assaporandone tradizioni e radici.

Sede della manifestazione sarà il Centro Storico di Caprino Veronese, che ospiterà per tutta la durata dell’evento, dal 2 al 6 Agosto 2018, una mostra d’arte, la mostra campionaria, dedicata alle produzioni dell’artigianato, dell’agricoltura e dell’industria; la degustazione dei prodotti tipici del territorio; spettacoli, intrattenimenti e animazioni per vivere e scoprire tutti i luoghi e i sapori della tradizione Montebaldina.

La Fiera coinvolgerà tutte le zone centrali del Paese con mostre ed esposizioni. Piazza Stringa ospiterà tutte le sere gli stand enogastronomici di “Baldo da gustare”, i quali faranno rivivere i sapori della tradizione con una proposta culinaria che vedrà protagonisti i Prodotti del Baldo, tra i principali, vino, formaggi, salumi, pasta fresca, tartufo nero. Una ricca proposta culinaria che offre la possibilità di assaporare i prodotti Baldensi con la collaborazione dell’Associazione Produttori Marchio del Baldo.

Per tutta la durata della Fiera Palazzo Carlotti si vestirà di arte e cultura con la Mostra di pittura dedicata al pittore GINO CARRERA (dal 27 Luglio al 26 Agosto); presso la Barchessa si svolgerà come ogni anno il Concorso Donare Avis “Luigi Barbierie Giorgio Pellati” dal tema “NOTTE: luci, ombre e colori”. Tutti gli appassionati di macchine e prodotti agricoli saranno accolti dalla "Fiera Agricola Montebaldina” in Via Alcide De Gasperi, con una vasta esposizione e mostra-mercato di mezzi industriali e agricoli allestiti dalla Pro Loco e Mercatino dell’antiquariato. Il mercato di “Artigiani on the Road” allieterà i vostri acquisti tutte le sere nelle Vie del Centro.

La manifestazione, verrà inaugurata ufficialmente Giovedì 2 Agosto ore 18.30 a Palazzo Carlotti, seguiranno spettacolo di Giochi di Bolle giganti in Piazza S. Pertini e alle 21.15 in Piazza San Marco il Concerto Corpo Bandistico “Città di Caprino Veronese”.

Da GIOVEDÌ 2 a LUNEDÌ 6 Agosto cinque giornate ricche di appuntamenti di cultura, folklore e tradizione popolare per grandi e piccoli. VENERDÌ 3 tutti i commercianti vi attenderanno in uno splendido clima di festa e divertimento con "VIE IN FESTA.... NOTTE BIANCA A CAPRINO VERONESE”, musica, spettacoli e negozi aperti per le Vie del Centro.SABATO 4 in via Monte Baldo si potrà assistere alla “PROVA di ARATURA con TRATTORI d’EPOCA”. Presso il Campo Sportivo Mondini inizieranno i due giorni di mostra (4 e 5 Agosto) scambio Show e Race di Automodellismo e Aeromodellismo.

Per gli appassionati dell’antiquariato agricolo l’appuntamento sarà DOMENICA 5 AGOSTO con 9°RADUNO TRATTORI D’EPOCA, sfilata per le Vie del Centro e festa finale presso Via 1 Maggio (Baita Alpini). Gli altri appuntamenti della giornata saranno “MERCATO 5 TERRE E FORTE DEI MARMI” in via San Pancrazio e RADUNO AUTO SPORTIVE presso i giardini di Palazzo Carlotti. LUNEDÌ 6 AGOSTO i visitatori saranno allietati da moda e bellezza con MODA SOTTO LE STELLE.

Le serate della 265^ Edizione della Fiera Montebaldina saranno allietate da musica live, gruppi e tributi musicali in Piazza Stringa, al Circolo NOI e nelle vie del Centro storico. Giovedì 2, il concerto Live MAMALÙ BAND inaugurerà le serate di musica in Piazza Stringa di questa edizione; Sabato 4 Concerto Live con “ROCK STAR VASCO TRIBUTE BAND”; Domenica 5 ballo liscio con “RUGGERO SCANDIUZZI E LA SUA ORCHESTRA”. L’ultima serata, Lunedì 6 ospiterà il concerto live “KYRAS BAND E BEATRICE PEZZINI” finalista di The Voice of Italy 2018. Un gran finale di luci e colori accompagnerà la chiusura della manifestazione con un magnifico spettacolo pirotecnico.

Il CIRCOLO NOI accoglierà i visitatori con ottimi piatti da assaggiare e si potrà tentare la fortuna alla pesca di BENEFICENZA in compagnia di musica e balli: Sabato 4 agosto musica e ballo liscio dalle ore 21.00 con “I MUSICANTI LUCIANO E OMBRETTA”, Domenica 5 agosto alle 22 musica live con la cover band “BLOOD ORANGE" e Lunedì 6 Beat anni ’60 con i “FLOWER POWER”.

Durante tutta la durata della manifestazione sarà presente un'area luna park interamente dedicata ai bambini.

Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso libero.

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caprino Veronese ringraziano AGSM, ATV Azienda Trasporti Verona Srl, BIM Adige, Valpolicella Benaco Banca, Migross, Serit. Si ringraziano inoltre tutte le Associazioni, i commercianti, gli esercenti, i ristoratori e i produttori intervenuti per la collaborazione nell’organizzazione della 265^ Fiera Montebaldina.